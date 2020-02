Durante le registrazioni di Avanti un Altro, programma in onda tutti i giorni dalle 18:45 su Canale 5, è accaduto un fatto spiacevole. A raccontarlo è Marco Salvati, autore del game che fino a qualche edizione fa sedeva tra il pubblico e veniva inquadrato durante ogni puntata. Ed è proprio una signora che sedeva tra il pubblico a essere stata protagonista della vicenda in questione; la donna, secondo quanto raccontato dall'autore su Twitter, si sarebbe presentata in studio con un tatuaggio sul petto dedicato al duce e per questo sarebbe stata allontanata.

Salvati: 'La donna, allontanata, ha urlato che lo avrebbe fatto sapere a Salvini'

A raccontare la vicenda, come detto, è stato l'autore attraverso il suo profilo Twitter; poco dopo le 15:30 di venerdì 21 febbraio l'uomo ha raccontato sul social di aver dovuto allontanare una signora del pubblico a causa di un tatuaggio del duce: "Una signora del pubblico si è presentata con un tatuaggio del duce sul petto (visibile grazie alla scollatura, ndr). Pertanto la invito ad allontanarsi e uscire dallo studio.

Le cito, inoltre, anche la legge Scelba (ovvero la legge promulgata nel 1952 nella quale venne introdotto il reato di apologia di fascismo, ndr) e il relativo reato. A questo punto, la donna mi ricopre di insulti. Per questo sono stato costretto a farla allontanare. Ed è proprio quando si stava allontanando che ha gridato che avrebbe fatto sapere l'accaduto a Salvini. Ormai è tutto sdoganato". Moltissime le risposte al post dell'uomo, la stragrande maggioranza di sostegno e complimenti per l'azione che l'autore ha intrapreso.

Signora del pubblico si presenta con tatuaggio del duce sul petto. La invito ad allontanarsi o uscire. Le cito la legge Scelba e relativo reato. Mi ricopre di insulti e la faccio allontanare.

Va via gridando "lo farò sapere a Salvini!"

Ormai è tutto sdoganato. — Marco Salvati (@marcosalvati) February 21, 2020

Avanti un altro, da maggio il programma potrebbe essere trasmesso in prima serata

Nonostante il fatto spiacevole, il gruppo di Avanti un altro può essere di buonumore.

Secondo quanto riportato in anteprima da Tvblog, il quiz condotto e ideato da Paolo Bonolis verrà trasmesso in prima serata a partire da maggio. Le puntate speciali dovrebbero essere almeno quattro e dovrebbero essere trasmesse nella prima serata del sabato, andando contro Ballando con le Stelle su Rai 1. Per Avanti un altro non sarà l'esordio assoluto in prima serata: una puntata speciale venne trasmessa già nel giugno 2018 e in quell'occasione vennero ospitati numerosi personaggi importanti del mondo della televisione come Maria De Filippi e il compianto Fabrizio Frizzi. Il programma serale riuscì a ottenere ottimi ascolti, vincendo la serata con uno share del 17% e un numero di spettatori totali che sfiorò i 3 milioni e mezzo (ascolti molto più alti rispetto a quelli che solitamente registrano le prime serate della rete ammiraglia Mediaset).