Ieri sera, mercoledì 5 febbraio, Barbara d’Urso ha mantenuto la sua promessa. La nota conduttrice di Mediaset, per lanciare un segnale contro la psicosi coronavirus, ha cenato (e documentato tutto sul suo profilo Instagram, scrivendo l’hashtag #ristorantecinese) in un famoso ristorante orientale di Milano. Ha assaporato diverse pietanze tipiche, come i famosi manicaretti orientali, chiamati semplicemente “ravioli al vapore”. Barbara d’Urso infatti qualche giorno prima, in diretta Tv a Pomeriggio Cinque, aveva mangiato un biscotto della fortuna per dire con forza ”no” ad allarmismi e razzismi.

Inoltre aveva lanciato un appello ai suoi telespettatori, spiegando che il coronavirus non si trasmette mangiando cibo cinese, e di conseguenza aveva invitato tutti a non rinunciare ad andare a mangiare nei ristoranti orientali.

Gli effetti devastanti della psicosi coronavirus

La psicosi coranavirus continua a dilagare. Gli effetti della paura del contagio, in tutta Europa, sono terrificanti. Molti ristoranti e negozi cinesi in questi giorni sono vuoti. I cinesi che si lamentano di aver perso molti clienti e di aver avuto un crollo delle vendite sono molti.

Addirittura in alcuni bar e locali è stato vietato l’accesso agli asiatici. Per rimediare a questo, Barbara d’Urso, a Pomeriggio Cinque, ha mandato in onda un servizio in cui si mostravano proprio gli effetti devastanti della psicosi coronavirus sui locali orientali di Milano, ed ha promesso che presto sarebbe andata proprio in uno di quei locali. Detto, fatto! Ieri sera, prima di godersi la seconda puntata del Festival della canzone italiana, ha cenato in un ristorante cinese sito nella famosa “Chinatown” milanese.

Anche Sposini lo fece con l’influenza aviaria

” Voglio dare anch’io un segnale forte, mangiando questo biscotto della fortuna, per combattere la psicosi causata dalla diffusione del virus cinese”: sono state queste le parole che ha pronunciato Barbara d’Urso. Il gesto che ha fatto la conduttrice anni fa è stato compiuto anche da Lamberto Sposini ai tempi dell’influenza aviaria. A prendere esempio da Barbara d’Urso, e lanciare un messaggio contro la psicosi coronavirus, in queste ore sono moltissimi tanti altri personaggi dello spettacolo.

A mangiare un involtino primavera sono stati Irene Pivetti e Mario Giordano. Il conduttore di "Fuori dal Coro", nel corso della puntata del 4 febbraio, ha fatto preparare un tavolo con diversi piatti tipici della cucina cinese, proprio per sfatare le preoccupazioni e la psicosi legata a un eventuale contagio da coronavirus. Giordano, pur scherzando affermando di non essere molto pratico nell’utilizzare le bacchette, non si è tirato indietro nel gustare involtini primavera e ravioli al vapore.