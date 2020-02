Arrivano le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda su Canale 5 da domenica 23 a sabato 29 febbraio 2020. Hope e Liam non riusciranno a trovare un punto d'incontro, entrambi sopraffatti dal dolore per la perdita di Beth. La giovane Logan passerà tutto il tempo con Phoebe, pensando quanto sarebbe bello che quella neonata fosse sua figlia. Persa nei suoi ricordi, Hope si convincerà del fatto che Liam non sia davvero felice accanto a lei. Forse, il suo posto è con Steffy, la donna con la quale ha fatto una figlia e che ora è da sola a gestire Phoebe e Kelly.

A nulla serviranno le rassicurazioni di Liam.

Nello stesso tempo, Bill mostrerà di essere davvero cambiato. La vicinanza con Will limerà i lati più oscuri del suo carattere, cosa che farà molto piacere a Katie. Il divorzio da Thorne, in fondo, potrebbe essere capitato nel momento giusto, visto il desiderio di Will di vivere con mamma e papà. Sul fronte lavorativo, lo Spencer darà un'altra possibilità a Sally, promettendole di rimettere in piedi la Spectra Fashions. Il gesto generoso di Bill colpirà in positivo Wyatt.

Beautiful anticipazioni settimanali: la confusione di Hope

Negli episodi della soap opera in onda la prossima settimana su Canale 5, Hope rifletterà a lungo sulla sua situazione. La costante vicinanza con Phoebe la farà arrivare alla conclusione che Liam dovrebbe farle da padre, tornando a vivere da Steffy e Kelly. Steffy, quando sentirà queste parole, ne rimarrà destabilizzata. Stando alle anticipazioni di Beautiful, la Forrester metterà al corrente Liam della decisione di Hope.

A quel punto, Liam si recherà da Bill in cerca di consigli. Lo Spencer, inaspettatamente, sarà della stessa idea della Logan: è proprio così sicuro che il suo posto sia accanto a lei e non a Steffy?

Zoe e Flo continueranno a mantenere il segreto su Beth, sebbene vengano continuamente assalite dai sensi di colpa. La verità però, ha un prezzo troppo alto da pagare. Nel frattempo, gli spoiler di Beautiful svelano che Bill stupirà in positivo Wyatt e Sally, dando a quest'ultima la possibilità di lavorare di nuovo alla Spectra Fashions.

I ricordi dolorosi su Beth

Non saranno giorni facili per Hope. Nel corso delle puntate settimanali di Beautiful, proverà a tenere a bada il suo dolore per la perdita di Beth coccolando Phoebe. Il forte legame con la piccolina farà riaffiorare i dolorosi ricordi del periodo della gravidanza e l'angoscia provata in quella maledetta notte passata nell'ospedale all'Isola di Catalina. Liam e Steffy, vedendo Hope così turbata, inizieranno a preoccuparsi seriamente per lo stato della sua salute mentale.

Liam farà di tutto per cercare di far riavvicinare Hope a lui, ma sembrerà un'impresa impossibile. La giovane Logan è infatti decisa ad allontanarlo e a spingerlo tra le braccia di Steffy.

Nel frattempo, Zoe si recherà da Flo, dicendole che dovrebbe lasciare Los Angeles per il bene di tutti. Infine, le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda dal 23 al 29 febbraio 2020 su Canale 5 raccontano che Steffy, nonostante ami ancora Liam, proverà a far ragionare Hope convincendola a dare un'altra possibilità al suo matrimonio.