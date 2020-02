Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful rivelano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 2 a venerdì 6 marzo, Florence Fulton, interpretata dall'attrice Katrina Bowden, deciderà di rivelare la verità riguardo la morte della neonata a Hope (Annika Noelle). Quest'ultima sarà ancora molto triste per la terribile vicenda. Nel frattempo Zoe impedirà che la Fulton confessi. Successivamente Sally e Wyatt vorranno festeggiare l'imminente avventura lavorativa e organizzeranno una piacevole cena insieme ai loro cari.

Di seguito i dettagli degli spoiler della telenovela americana.

Florence vuole confessare la verità a Hope

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 2 al 6 marzo, Zoe cercherà di convincere Florence ad andare via da Los Angeles ma non ci riuscirà, la donna deciderà di rimanere in città e si farà assumere presso il Bikini. In seguito Flo, durante un turno di lavoro, noterà Hope e Katie sedute a un tavolo. La donna non riuscirà a resistere e deciderà di andare a parlare con la Logan per confessarle tutta la verità riguardo la neonata che lei crede morta.

Per Hope non sarà facile superare il lutto per la sua bambina, ma la donna sarà ignara del fatto che Florence è desiderosa di confessarle la verità. Frattanto, al Bikini arriverà anche Zoe, la quale interromperà subito il discorso tra la Fulton e Hope. Insieme alla donna arriverà al locale anche Wyatt, l'uomo darà come l'impressione di conoscere Florence.

Beautiful: Wyatt e Sally organizzano una cena

Hope tornerà a casa e racconterà a Liam che ha conosciuto Florence presso un locale. Più tardi la Logan, dapprima tranquilla, si angoscerà di nuovo e dirà al marito di non voler andare alla cena organizzata da Wyatt e Sally. Pertanto Liam non vorrà insistere, ma sarà notevolmente preoccupato per la donna. Wyatt e Sally organizzeranno una cena per celebrare la loro nuova esperienza lavorativa, alla quale inviteranno Liam e Hope.

Dopo aver incontrato Florence, Wyatt deciderà di invitare anche lei. Successivamente Taylor e Steffy, durante una chiacchierata, parleranno dell'adozione di Phoebe e di come sia stato difficile per Florence rinunciare alla sua bambina per sempre.

Dove guardare in streaming online le puntate di Beautiful

