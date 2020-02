Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera statunitense "Beautiful", ambientata nella Los Angeles dei giorni nostri fra intrighi, invidie, grandi amori e travolgenti passioni. Il cast della soap è composto da diversi volti molto noti della televisione statunitense fra cui spiccano sicuramente Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), Scott Clifton (Liam Spencer), Hunter Tylo (Taylor Hayes), Jacqueline Mclnnes Wood (Stefffy Forrester), Daryn Brooks (Wyatt Spencer) e Thorsten Kaye (Ridge Forrester).

Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda dal 2 all'8 febbraio, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 13.40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate soprattutto sul legame immediato che Hope sentirà nei confronti di Phoebe, sulle preoccupazioni che tale legame farà nascere in Liam e Steffy e sull'intenzione di Zoe di scoprire la ragione per il quale suo padre è partito improvvisamente.

Wyatt e Sally vedono per la prima volta Phoebe

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che Hope non riuscirà a riprendersi completamente dalla morte di Beth e ripiomberà nella disperazione quando vedrà la felicità di Steffy nell'accogliere in casa la sua nuova bambina. Il suo precario stato emotivo spingerà sua zia, Katie a convincersi sempre di più che la nipote non sia in grado di ritornare a ricoprire il suo posto di lavoro alla Forrester Creations.

Wyatt e Sally si recheranno da Steffy per vedere la bambina che ha adottato, Phoebe, restando piacevolmente colpiti dalla somiglianza della neonata con Kelly. Brooke e sua sorella faranno di tutto per aiutare Hope a riprendere in mano la sua vita, mentre quest'ultima si concentrerà ad alleviare i sensi di colpa che da qualche tempo stanno attanagliando suo marito Liam.

Liam e Steffy si preoccuperanno per Hope

Hope andrà a trovare Steffy per vedere Phoebe, sentendo immediatamente un forte legame con la bambina. Nel frattempo, Zoe confiderà a Xander di non riuscire a comprendere le ragioni per il quale suo padre ha lasciato immediatamente la città. Prendendosi cura di Phoebe, Hope riuscirà a riprendere in mano la sua vita, finendo per sentirsi molto meglio di prima. Dello stesso avviso non saranno Liam e Steffy che si preoccuperanno tantissimo per l'eccessivo attaccamento della Logan con la bambina. Convinta che il padre le stia tenendo nascosto qualcosa di importante, Zoe deciderà di recarsi a casa di Flo per cercare degli indizi che confermino la sua tesi.

Intanto, Wyatt e Sally cercheranno di risollevare il morale di Hope quando la donna deciderà di allontanarsi da Phoebe.