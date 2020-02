Nella puntata di Beautiful, andata in onda in America il 12 febbraio, Wyatt scopre da Katie che Sally ha solo un mese di vita. Nel mentre Thomas prosegue con il suo piano per riconquistare Hope e lo fa mettendo "in mezzo" anche suo figlio Douglas. Per mettere in atto tutto ciò, decide di organizzare una sorpresa per il compleanno di Zoe, a cui partecipa anche Hope.

Beautiful, spoiler Usa: Sally non riesce a lavorare a causa della malattia

Katie si è confidata con Bill in merito al brutto momento che sta attraversando Sally.

La Logan, però, è sempre più convinta che anche Wyatt debba conoscere la verità. Per questo non riesce più a mantenere il segreto e in lacrime rivela allo Spencer che purtroppo Sally è vicina alla morte e che ormai le rimane solamente un mese di vita. Wyatt rimane sconvolto da tale notizia e non può far altro che sentirsi in colpa: com'è possibile che per tutto il tempo che sono stati insieme non si sia mai reso conto dei sintomi che aveva la Spectra?

Intanto quest'ultima cerca di riprendere la vita di tutti i giorni andando a lavoro.

Ovviamente la cosa non si rivela per niente facile, visto che mentre la Spectra è intenta a disegnare la mano, a causa dei sintomi provocati dalla sua grave malattia, non smette di tremare.

Douglas va nel panico: non vuole che Zoe diventi sua madre

Thomas, nel mentre, continua ad andare avanti con il suo piano per riconquistare Hope. Le varie manipolazioni progettate dal giovane Forrester, però, prevedono anche "l'utilizzo" di suo figlio Douglas.

Secondo Thomas il bambino potrebbe non apprezzare il rapporto che il padre sta instaurando con Zoe e tale fatto potrebbe indurlo ad avere paura di perdere la mamma. Ovviamente Vinny gli dice di riflettere prima di agire in questo modo con suo figlio, ricordandogli che potrebbe anche succedere che il piccolo Douglas accetti Zoe. Thomas, però, non sembra tanto interessato a ciò: per lui l'importante è tornare insieme alla sua Hope.

Il giovane Forrester, convinto più che mai, porta avanti le sue idee, per questo decide di organizzare una festa a sorpresa per Zoe, a cui partecipano anche Hope e Douglas. La Buckingham non può che essere contenta per la sorpresa che le è stata fatta, anche se non può immaginare quale siano le vere intenzioni di Thomas. Quest'ultimo cerca di avvicinare, in tutto modi, il bambino a Zoe, addirittura Douglas regala a Zoe degli orecchini disegnati appositamente da Quinn. Al giovane Forrester, però, tutto questo non basta, per questo decide di enfatizzare ancora di più la situazione, baciando Zoe davanti a tutti.

Il piccolo Douglas, come previsto dal giovane Forrester, va nel panico: teme che Zoe possa diventare la sua nuova mamma. Hope cerca di rassicurarlo, dicendogli che lei sarà lì per lui e che non andrà da nessuna parte.