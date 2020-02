Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera americana "Beautiful", meglio conosciuta negli Stati Uniti con il titolo di "The bold and the Beautiful". Le trame di cui parleremo fanno riferimento agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 23 al 29 febbraio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Le vicende di questa settimana si concentreranno soprattutto sulla scelta di Hope di lasciare Liam per farlo ritornare con Steffy, sulla decisione di Zoe di incontrare Flo e sulla volontà di Bill, Sally e Wyatt di riportare la Spectra Fashion ai fasti di un tempo.

Wyatt e Sally ritornano a lavorare con Bill

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che Hope si convincerà che la cosa migliore per Liam sarebbe ritornare a vivere con Steffy e le loro bambine, Phoebe e Kelly. Con questa convinzione, la figlia di Brooke si recherà da Steffy e cercherà di convincerla a riavvicinarsi al suo ex. Nel frattempo, Wyatt e Sally ritorneranno a lavorare per Bill dopo che quell'uomo gli prometterà di far rinascere la "Spectra Fashions".

Liam si recherà da Bill e gli confiderà che Hope insiste perché lui ritorni a vivere con Steffy.

A queste parole lo Spencer chiederà al figlio di riflettere bene prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il suo futuro, pensando soprattutto che le sue scelte potrebbero influire positivamente o negativamente sulla vita delle sue bambine e della sua ex moglie. Nel frattempo, Hope intensificherà le sue visite a Phoebe, sentendosi bene soltanto quando può prendersi cura della bambina. Steffy e Liam noteranno lo strano comportamento della Logan e ne rimarranno alquanto perplessi.

Zoe incontra Flo

Bill, Wyatt e Sally si riuniranno per preparare al meglio il rilancio della Spectra. Per prima cosa stabiliranno che la stilista principale della nuova agenzia sia Sally, per poi finire per litigare al momento della firma dei documenti. Sarà proprio in quell'occasione, infatti, che Bill rivelerà al figlio di non voler chiamare la nuova agenzia "Spectra" ma "Spencer Fashion", facendo arrabbiare moltissimo sia Wyatt che Sally.

Dopo aver riflettuto a lungo, Liam ritornerà dalla moglie e le dichiarerà tutto il suo amore, nonostante lei insista per la loro separazione. Dopo aver scoperto la verità sui sotterfugi del padre, Zoe andrà a trovare Flo e la pregherà di andare via da Los Angeles il più in fretta possibile. Steffy scoprirà di non riuscire a gestire nel migliore dei modi il suo nuovo ruolo di madre di due neonate e di donna in carriera. Stanca e preoccupata, la giovane incontrerà il padre e gli confiderà che Hope sta cercando in tutti i modi di farla ritornare insieme a Liam.