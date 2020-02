Nella puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti lunedì 17 febbraio, Liam continua a tener d'occhio Thomas e il suo "operato" nei confronti di Zoe, ma soprattutto di Hope: lo Spencer è sempre convinto che stia utilizzando la Buckingham per far ingelosire Hope. Le stesse accuse arrivano anche da parte di Brooke.

Sally, invece, a causa della sua malattia è sempre più sofferente, e per questo Wyatt, senza far sapere alla Spectra che sa del suo male, decide di organizzarsi per passare più tempo insieme a lei.

Beautiful, trame americane: a Hope manca Liam

Thomas e Liam discutono e la conversazione viene ascoltata da Hope. Lo Spencer, ovviamente, crede che il giovane Forrester sia ancora ossessionato da Hope, cosa che il ragazzo non conferma, anzi, ribadisce che il suo futuro è con Zoe. A questa discussione, successivamente, si aggiungono sia Hope che Zoe, e proprio quest'ultima porge a Thomas la fatidica domanda: Liam ha ragione? La sta solo utilizzando per arrivare a Hope? Il giovane Forrester non può far altro che negare, dicendo che per lui Hope sarà sempre importante, visto che insieme hanno avuto anche Douglas, ma ormai ha deciso di lasciarsi il passato alle spalle e di voltare pagina con la Buckingham.

Liam non riesce a credere alle parole di Thomas e proprio davanti a lui ribadisce a Hope che il giovane Forrester la sta solo manipolando. La Logan si difende dicendo che non è stupida e forse è solo lui che è ossessionato da Thomas. Ad ogni modo, a Hope manca lo Spencer e crede che se il giovane Forrester avesse avuto un interesse per lei non si sarebbe impegnato con un'altra donna.

Thomas è l'argomento principale anche nella conversazione tra Ridge e Brooke.

Quest'ultima crede che il ragazzo abbia organizzato la festa di compleanno per Zoe solamente per far ingelosire Hope e sconvolgere il piccolo Douglas, facendogli credere di poter perdere la sua mamma. Ovviamente Forrester senior difende il figlio e non capisce perché Brooke non riesca a perdonarlo. La Logan non vuole sentire ragioni: Thomas sta facendo di tutto per tenerli separati e la stessa cosa, per causa sua, sta avvenendo anche tra Liam e Hope.

Sally non riesce più a lavorare a causa dei tremori

La malattia di Sally, invece, continua a preoccupare Wyatt, e la sua fidanzata Flo non può fare altro che stargli accanto. Quest'ultima è ancora sconvolta dal fatto che la Spectra abbia davanti a sé solo poche settimane, e per questo motivo motivo, secondo lei lo Spencer dovrebbe trascorrere più tempo con la ragazza: non merita di passare questi giorni così difficili da sola. Wyatt le dà ragione, dovrebbe stare con lei il più che può. Lo Spencer ama Flo e le dice che se questa situazione dovesse metterla a disagio, sarebbe disposto a stare lontano da Sally fin da subito.

Quest'ultima, nel mentre, si sta arrendendo sempre di più: i tremori non le permettono di disegnare, e in più ha deciso di non sottoporsi alle visite di controllo. Dice di non voler perdere altro tempo, visto che gliene rimane davvero poco. Katie non è della stessa opinione e le dice che l'affetto che la circonda potrebbe aiutarla, ma la Spectra vede questo amore come una sorta di "pietà" e non la vuole ricevere da nessuno, specialmente da Wyatt.