Nuovo appuntamento dedicato alle notizie su Beautiful, la TV Soap che riesce ancora oggi ad emozionare i fans di Canale 5 a distanza di molti anni dalla prima messa in onda in televisione. La trama della puntata del 10 febbraio, racconta che Hope tornerà a lavorare nell'azienda di famiglia, mentre Flo Fulton confesserà di essere complice del piano di Reese Buckingham nello scambio delle culle durante un confronto con Zoe.

Beautiful, puntata lunedì 10 febbraio: Hope torna alla Forrester Creations

Le anticipazioni di Beautiful, incentrate sulla nuova puntata in programma lunedì 10 febbraio 2020 su Canale 5, annunciano importanti colpi di scena.

Nel dettaglio, Hope (Annika Noelle) tornerà finalmente a lavoro dopo il lutto che le ha stravolto la vita. Alla Forrester Creations, i colleghi e gli amici cercheranno di distrarre la figlia di Brooke per farle dimenticare la tragedia, che ha colpito la sua famiglia. In particolare, Wyatt e Sally (Courtney Hope) convinceranno la Logan a visione alcuni bozzetti per la linea "Hope for the Future" proponendole la strategia da usare per avere successo sul lavoro. Tuttavia, la moglie di Liam (Scott Clifton) dimostrerà di non concentrarsi abbastanza sul lavoro, tanto che la Spectra e lo Spencer cercheranno di spronarla a reagire.

Thorne lascia Katie

Inoltre nel corso della puntata di lunedì, tutti gli occhi saranno puntati su Thorne, il quale apparirà molto tormentato dal passato. Infatti, penserà sempre più insistentemente a troncare il matrimonio con Katie. Per questo motivo, il fratello di Ridge si convincerà di fare una cosa giusta a mettersi da parte, permettendo a Bill e la moglie di tornare insieme per il bene di Will.

Inoltre, il Forrester dovrà necessariamente elaborare il lutto della perdita della sua ex moglie e sua figlia Alexandra. Di conseguenza, l'uomo deciderà di affrontare l'attuale consorte, ammettendo che tra di loro è finita, tanto da volere il divorzio.

Flo confessa lo scambio delle culle con Resse, Zoe lo scopre

La trama di Beautiful in onda domani 10 febbraio 2020 sul canale del Biscione, svela che Flo (Katrina Bowden) spedirà un messaggio a Reese per confidarle che sua figlia Zoe ha trovato i documenti dell'adozione.

In questo frangente, Buckingham si farà prendere dalla paura, in quanto ha capito che sua figlia è vicina alla verità. Dall'altro canto, la Fulton insisterà affinché il dottore, convinca la modella a tenere la bocca chiusa. Peccato, che quest'ultima ascolti tutta la conversazione, tanto da esigere una spiegazione convincente all'ex croupier di Las Vegas. A questo punto, Flo con le spalle al muro, ammetterà che Reese ha scambiato i neonati con la sua complicità.