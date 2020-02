Lunedì 17 febbraio prenderà il via una nuova settimana di programmazione della soap tv americana Beautiful che tanto appassiona i telespettatori di Canale 5.

Dando uno sguardo alle anticipazioni riguardanti il nuovo episodio, si viene a sapere che per Hope la situazione sembrerà sempre più difficile, dato che la Logan non riuscirà ad elaborare il lutto per la perdita di Beth. Zoe invece, a conoscenza del grande segreto del padre Reese, non troverà il coraggio di rivelare a Hope e Steffy che in realtà la piccola Beth è viva ed è proprio Phoebe.

Lo scambio di neonati pianificato dal Buckingham dunque, rimarrà un segreto tra il medico, Zoe e Flo.

Hope si allontana da Liam nella nuova puntata di Beautiful

Continuano le emozioni e i colpi di scena anche nella nuova puntata di Beautiful in onda nel primo pomeriggio del 17 febbraio dove Hope sembrerà mettere in discussione anche il suo rapporto con Liam. La Logan infatti comincerà a sentirsi di troppo sempre più convinta che il marito debba stare accanto a Steffy e alle bambine. Hope avrà manifestato questa sua insofferenza anche a Brooke, la quale non saprà come aiutare la figlia a superare il delicato momento.

La giovane infatti, sembrerà essere caduta in un forte stato depressivo, allleviato solamente dalla piccola Phoebe con la quale Hope avrà instaurato sin da subito un legame speciale.

Trama 17 febbraio: Zoe manterrà il segreto su Phoebe

Al momento, solo Zoe, Reese e Flo, saranno gli unici ad essere a conoscenza del fatto che Phoebe è in realtà la figlia di Hope e Liam. Proprio Zoe, sconvolta da quanto combinato dal padre, vorrà raccontare la verità in primis a Steffy ma, una volta visto l'amore che la Forrester riserva alla bambina non troverà il coraggio di farlo.

A questo punto, Zoe si confronterà ancora una volta con il genitore, al quale rivelerà di aver deciso di mantenere Il Segreto sulla vera identità di Phoebe.

Sarà un fardello pesante quello che la modella dovrà portare, consapevole che la sua decisione continuerà a far soffrire Hope. Reese invece, sarà sollevato, così come Flo, la quale aveva il timore di finire in carcere per essere stata complice del Buckingham nello scambio delle neonate e nella conseguente adozione di Phoebe.

Solo con il passare delle puntate, si scoprirà se Zoe riuscirà nell'intento di proteggere il padre, a discapito della felicità di Hope.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Beautiful in onda lunedì 17 febbraio, a partire dalle 13:40 su Canale 5. Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, essi sono disponibili sul sito Mediaset Play, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.