Martedì 18 febbraio andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful che si preannuncia ricca di emozioni. Al centro delle vicende, il cambiamento di vita di Bill Spencer, il quale sta cercando di recuperare il rapporto con i due fìgli maggiori Liam e Wyatt. Quest'ultimo valuterà la proposta del padre di tornare a lavorare per lui nell'azienda di famiglia e lo farà pensando anche alla fidanzata Sally. Nel frattempo Hope sarà sempre più depressa, non riuscendo a superare il dolore per la scomparsa di Beth, ancora all'oscuro che la bambina in realtà non è morta ma è entrata a far parte del diabolico piano di Reese, che l'ha data in adozione all'ignara Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Wyatt accarezza l'idea di tornare a lavorare per Bill

I telespettatori di Beautiful non hanno potuto fare a meno di notare il cambiamento di Bill Spencer che, da tempo, è riuscito a riconquistare la fiducia e l'affetto del suo ultimogenito Will. Ora il magnate è più che mai determinato a recuperare anche il rapporto con i due figli maggiori e, per tale motivo, chiederà a Wyatt di tornare a lavorare alla Spencer Publications. Il ragazzo, quindi, comincerà ad accarezzare l'idea di lasciare la Forrester Creations per tornare a lavorare per il padre, ma vorrebbe al suo fianco anche la fidanzata Sally.

Quest'ultima, intanto, continuerà a coltivare il sogno di far rinascere la Spectra Fashions.

Beautiful, spoiler 18 febbraio: Hope, sempre più in crisi, mette in discussione il matrimonio con Liam

I telespettatori hanno assistito nelle ultime puntate al dietro front di Zoe, la quale non ha trovato il coraggio di svelare a Steffy e Hope la vera identità di Phoebe. La modella, infatti, dopo aver scoperto che Reese ha fatto credere a tutti che Beth fosse morta dandola invece in adozione a Steffy, si è tirata indietro all'ultimo momento, decidendo di mantenere il segreto del padre.

Questa decisione, quindi, potrebbe cambiare le sorti del matrimonio di Liam e Hope, visto che, quest'ultima, sembrerà decisa ad allontanare il marito da lei. La Logan, infatti, caduta nel vortice della depressione, penserà di essere di troppo e vorrà spingere Liam verso Steffy e le bambine, mettendo quindi a repentaglio il suo matrimonio.

Per scoprire tutti i dettagli su Wyatt e sul suo possibile ritorno alla Spencer Publications, non resta che seguire la nuova puntata di Beautiful, in onda martedì 18 febbraio su Canale 5, a partire dalle 13.40.

Si ricorda inoltre che, per rivedere gli episodi già trasmessi, basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.