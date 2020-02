Nuovo appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Beautiful, riguardanti in particolare ciò che accadrà nella puntata in onda il prossimo 19 febbraio su Canale 5. A partire dalle 13:40, i fan della soap tv americana vedranno che Liam si accorgerà di quanto Hope sia sconsolata e non saprà come aiutarla. La Logan cadrà nel vortice della depressione dopo la scomparsa della piccola Beth e a nulla servirà il conforto datole dall'incontro con Phoebe, la bambina adottata da Steffy e con la quale la Logan ha instaurato un legame speciale.

Wyatt, intanto, si armerà di coraggio e chiederà al padre Bill di far risorgere la Spectra Fashion.

Spoiler Beautiful: Hope sempre più sconsolata, Liam preoccupato

Continuano le emozioni anche nella nuova puntata di Beautiful che terrà compagnia ai telespettatori nel pomeriggio del 19 febbraio. Stando alle anticipazioni, Liam si accorgerà dello stato depressivo in cui versa la moglie e ne sarà preoccupato. La giovane Logan, infatti, non riuscirà a superare il dolore per la perdita di Beth e continuerà a sentirsi in colpa per non essere riuscita a diventare madre.

Hope, parlando con Brooke, arriverà addirittura a pensare di essere di troppo e mediterà di lasciare libero Liam di vivere la sua vita accanto a Steffy e alle bambine. Solo con il prosieguo delle puntate, quindi, si capirà se la strana idea di Hope verrà comunicata al diretto interessato mettendo, di fatto, un punto definitivo sul loro matrimonio.

Beautiful, puntata del 19 febbraio: Wyatt chiede a Bill di far rinascere la Spectra

Mentre Liam sarà sempre più preoccupato per la moglie, Wyatt si troverà invece a far fronte alla richiesta di Bill di tornare a lavorare per la Spencer Publication. Il magnate, infatti, vorrà dimostrare il suo cambiamento di vita e vorrà recuperare il rapporto con i figli maggiori, motivo per il quale chiederà a Wyatt di tornare nell'azienda di famiglia.

Il giovane, quindi, si troverà tra due fuochi, in quanto vorrà esaudire anche il sogno di Sally di rifondare la Spectra Fashion. Nel nuovo episodio, quindi, Wyatt si armerà di coraggio e chiederà a Bill di esaudire il sogno della Spectra. Da quanto si apprende, il magnate non avrà alcuna intenzione di occuparsi della casa di moda e sembrerà essere contrario alla richiesta del figlio.

Questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda marcoledì 19 febbraio su Canale 5, a partire dalle 13:40 circa. Per chi si fosse perso qualche episodio precedente, si ricorda che questi ultimi sono disponibili sul sito Mediaset Play, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.

