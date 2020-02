Domenica 9 febbraio andrà in onda un nuovo ed appassionante episodio di Beautiful, la soap tv americana che tiene incollati ogni pomeriggio milioni di fan, pronti a seguire le vicende di casa Forrester.

Le anticipazioni relative alla nuova puntata riportano clamorose novità in merito a Katie e Thorne, con quest'ultimo che stupirà la moglie dicendole di aver da tempo maturato l'idea di fare un passo indietro e annullare il loro matrimonio. Una doccia fredda per la Logan che, in questo ultimo periodo, si è riavvicinata all'ex marito Bill per il bene di Will.

Intanto, desterà sempre più preoccupazione l'atteggiamento morboso di Hope nei confronti della piccola Phoebe e che la donna pare abbia scambiato per la figlia scomparsa Beth.

Anticipazioni Beutiful: 'doccia fredda' per Katie, Thorne vuole annullare il matrimonio

Una nuova puntata di Beautiful aspetta i telespettatori nel pomeriggio di domenica 9 febbraio.

A partire dalle 14.00, i fan della soap tv americana assisteranno ad un clamoroso annuncio. Thorne infatti, avrà qualcosa di importante di cui parlare con Katie e che la lascerà di stucco.

Si verrà a sapere che il Forrester, da tempo, sta maturando l'idea di chiedere l'annullamento del loro matrimonio, visto che si sarà reso conto di come le nozze siano state un passo affrettato. L'uomo infatti, sarà convinto di essere di troppo, ora che Katie si è rimessa in piedi e che Bill è tornato a fare il padre del piccolo Will.

Beautiful, spoiler del 9 febbraio: Hope potrebbe aver scambiato Phoebe per Beth

Mentre Katie dovrà fare i conti con la decisione di Thorne, nel nuovo episodio di Beautiful, Liam e Steffy saranno preoccupati per Hope, la quale continuerà a passare sempre più tempo con la piccola Phoebe. La giovane sembrerà aver scambiato la neonata per la figlia scomparsa Beth e, questo fatto, potrebbe alla lunga essere tropo doloroso per lei.

Secondo Steffy inoltre, la sorellastra dovrebbe tuffarsi nel lavoro per poter cominciare pian piano a dimenticare, mentre allo chalet, anche Ridge e Brooke parleranno della delicata situazione di Hope. Anche loro due avranno notato come il morboso attaccamento di Hope a Phoebe possa essere controproducente e intuiranno come la ragazza abbia scambiato Phoebe per la piccola Beth.

Per scoprire ulteriori novità in merito alla vicenda legata alle nozze di Katie e Thorne e su Hope e Phoebe, non resta che seguire la nuova puntata di Beautiful, in onda domenica 9 febbraio a partire dalle ore 14:00 su Canale 5.

Si ricorda inoltre che, per rivedere le puntate già trasmesse basta collegarsi al sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.