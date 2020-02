Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful, in onda sabato 29 febbraio, Steffy prova in ogni modo a cavarsela da sola tra il badare alle sue due figlie e il lavoro alla Forrester Creations. Nonostante la sua indipendenza, si confida con il padre ed esprime i suoi timori, anche in merito ad Hope.

Beautiful, Steffy Forrester è in crisi

La scelta di Hope che abbiamo visto nelle scorse puntate ha insinuato dubbi e pensieri in Steffy. In questo momento, la figlia di Brooke Logan, ha deciso di lasciare a Liam la libertà di poter vivere la sua vita accanto alla sua ex moglie, Steffy.

La decisione di Hope è stata maturata in seguito alla perdita di sua figlia Beth. A causa di questo grave lutto, la Logan ha avuto momenti di sconforto. Quando poi la figlia di Ridge ha adottato la piccola Phoebe, la moglie di Liam ha prefererito che suo marito si occupasse di sua figlia Kelly, avuta dal precedente matrimonio dell'uomo con Steffy e della nuova arrivata, adottata dalla Forrester.

Hope si è avvicinata molto nella figlia adottiva di Steffy, al punto da preoccupare, con il suo atteggiamento, la madre adottiva.

Oltre ai pensieri che riguardano il rapporto con la figlia di Brooke e il suo ex marito, la figlia di Taylor sente anche il peso delle responsabilità di dover gestire tutto da sola. La Forrester infatti, oltre al lavoro nella casa di moda, deve occuparsi della crescita delle due bambine. Nonostante l'aiuto dei suoi genitori, inizia a manifestare qualche difficoltà a livello gestionale.

Beautiful, Steffy confida a Ridge Forrester i suoi pensieri

Ridge arriva alla casa sulla scogliera per verificare che vada tutto bene a casa di sua figlia. Il marito di Brooke le fa qualche domanda per capire il suo stato d’animo, soprattutto riguardo la decisione di Hope. Lo stilista le chiede, inoltre, se il pensiero di poter avere al suo fianco il suo ex marito, sia realmente quello che desidera.

Steffy conferma a suo padre che non si metterà in mezzo al matrimonio del suo ex marito ed Hope. La sua solitudine le ha permesso, dopo la fine dela sua relazione con lo Spencer, di maturare la decisione di adottare la bellissima Phoebe.

Beautiful e il triangolo Steffy, Liam, Hope

Dalle anticipazioni della puntata di Beautiful di domani, siamo ancora alle prese con il triangolo fra Steffy, Liam ed Hope. Gli intrecci amorosi di questi personaggi vanno avanti sin dal 2010, anno in cui compare per la prima volta lo Spencer all'interno della soap. Dopo numerosi matrimoni che il figlio di Bill ha celebrato con Hope e Steffy, a distanza di 10 anni stiamo assistendo all'ennesimo tira e molla fra i tre protagonisti della soap opera.

La puntata di Beautiful del 29 febbraio 2020 andrà in onda su Canale 5 alle ore 13.40.