Nuovi intrighi appassioneranno i telespettatori di Beautiful, anche nel nuovo appuntamento dell'11 febbraio, in onda su Canale 5 a partire dalle 13:40. Secondo le anticipazioni, Zoe farà luce sul segreto di Flo la quale, messa alle strette, racconterà alla figlia di Reese lo scambio di neonati architettato dal Buckingham. La modella, quindi, scoprirà che Phoebe è in realtà la piccola Beth, la creatura che tutti hanno creduta morta durante il parto a Catalina. Intanto Thorne e Katie si ritroveranno a dover spiegare al piccolo Will la fine del loro matrimonio, mentre il Forrester chiederà l'annullamento del matrimonio.

Anticipazioni Beautiful: Zoe scopre che Phoebe è in realtà Beth

Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Beautiful anche nel prossimo appuntamento dell'11 febbraio, dove Zoe riuscirà finalmente a scoprire la verità sul legame tra Flo e Reese. Dopo aver ascoltato una conversazione telefonica tra la Fulton e il padre, la modella capirà che i due sono invischiati in qualcosa di losco riguardante l'adozione della piccola Phoebe. Messa alle strette, Flo non potrà far altro che confessare lo scambio di neonati avvenuto a Catalina.

Mettendo insieme tutti i tasselli del puzzle, Zoe capirà che la piccola Phoebe è in realtà la figlia di Liam e Hope.

Beautiful, trama 11 febbraio: Zoe sconvolta dopo aver scoperto lo scambio di neonati

Mentre Zoe dovrà ancora capacitarsi della sconvolgente scoperta, Thorne e Katie si ritroveranno di fronte a Will, pronti a spiegare al bambino la fine del loro matrimonio. Il Forrester, infatti, ha deciso di chiedere l'annullamento del matrimonio, ora che Katie ha nuovamente instaurato un buon rapporto con Bill.

Nonostante Thorne provi ancora un forte sentimento per lei, ha il timore di usare il loro matrimonio per riempire il vuoto lasciato da Ally e Darla. Proprio per questo motivo Katie, senza controbattere, presenterà le carte per il divorzio.

Flo, invece, cercherà di spiegare a Zoe i motivi che hanno spinto Reese a scambiare i neonati e a far credere a tutti che Beth fosse morta. La Buckingham però, sconvolta da tutto ciò, vorrà avere un confronto faccia a faccia con il padre, incredula che il genitore possa essere arrivato a tanto.

Riuscirà Reese a convincere la figlia e a farle mantenere il segreto sulla vera identità di Phoebe? In attesa di scoprire se Zoe racconterà a Hope e Liam che Phoebe è in realtà la loro piccola Beth, si ricorda che la nuova puntata di Beautiful andrà in onda martedì 11 febbraio a partire dalle 13:40 su Canale 5. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.