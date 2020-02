Arrivano le nuove avvincenti anticipazioni settimanali di "Beautiful", la nota soap opera statunitense che da più di 30 anni viene trasmessa dalle emittenti italiani con un notevole successo di ascolti. Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'1 al 7 marzo, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 13.40. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi di Flo di rivelare la verità su Phoebe a Hope, sull'insistenza di quest'ultima nel tentare di convincere Liam a tornare con Steffy e sulle fasi iniziali del triangolo formato da Florence, Wyatt Spencer e Sally Spectra.

Steffy e Taylor parlano di Florence

Le anticipazioni di "Beautiful" ci informano che dopo essere riuscita ad ottenere un lavoro al Bikini, Flo incontrerà lì Hope e Katie. In quell'occasione la giovane si avvicinerà alle Logan e capirà che Hope è la donna a cui Reese ha sottratto Phoebe per darla in adozione a Steffy in cambio di una consistente somma di denaro. A quel punto, Flo sarà sul punto di rivelare ciò che sa ad Hope, anche se alla fine non se la sentirà e si allontanerà.

Dopo aver trascorso una piacevole serata con Katie al Bikini, Hope ritornerà a casa e si lascerà travolgere nuovamente dalla disperazione per aver perso ingiustamente la sua bambina.

A quel punto, presa dallo sconforto, chiederà nuovamente a Liam di lasciarla per ritornare a vivere con Steffy, Kelly e Phoebe. Le parole della giovane colpiranno profondamente lo Spencer che, preoccupato per la psiche della moglie, mediterà di fare qualcosa per aiutarla a superare il dolore per l'enorme perdita subita.

Sally scopre che Wyatt e Flo stavano insieme

Flo tenterà nuovamente di raccontare la verità a Hope ma la sua confessione sarà interrotta all'improvviso dall'arrivo di Zoe.

A quel punto, la giovane lascerà la Logan e incontrerà Wyatt, una sua vecchia conoscenza. I due giovani, infatti, si frequentavano ai tempi della scuola per poi lasciarsi e perdersi di vista negli anni a seguire. Nel frattempo, Hope incontrerà Liam e lo informerà di non voler partecipare alla cena organizzata da Wyatt e Sally. Steffy e Taylor discuteranno a lungo sulla maternità di Flo e su cosa l'abbia spinta a decidere di dare in adozione la sua bambina.

Prima di salutare Flo, Wyatt la inviterà a casa sua per presentarle Sally, Liam e Hope.

Poco dopo, Hope riferirà a Wyatt che Florence è la madre di Phoebe. Alla notizia, il giovane rimarrà di stucco in quanto Flo gli aveva assicurato di non aver mai avuto figli nella sua vita. Intanto, Sally scoprirà con sincero stupore che Wyatt e Florence in passato hanno avuto una lunga relazione amorosa.