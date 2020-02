Sempre più complicate le trame di Beautiful: le anticipazioni americane delle puntate che andranno in onda su Canale 5 prossimamente, vedono Liam ed Hope firmare le carte del divorzio. La Logan, nonostante il marito tenti di starle vicino, non riuscirà a sentirsi a proprio agio al suo fianco, sentendosi in colpa per la gravidanza andata male. La fine del matrimonio tra Hope e Liam farà riflettere Steffy che, anche spinta dalla madre Taylor, tenterà in tutti i modi di riprendersi l'ex marito.

Nel frattempo, il segreto sullo scambio di culle e sulla finta morte di Beth verrà appreso da Xander.

Il ragazzo, pronto a dire tutta la verità ad Hope, verrà fermato appena in tempo da Zoe, che lo supplicherà di non rovinarla.

Wyatt invece si fidanzerà con Flo, con la quale ebbe una relazione ai tempi del liceo. Qualcosa però, tormenterà la dolce biondina.

Beautiful anticipazioni: un segreto che brucia

Flo sarà al settimo cielo per la sua relazione con Wyatt, il suo primo amore mai dimenticato. Tuttavia, il segreto della piccola Phoebe la tormenterà giorno e notte. Nel momento in cui verrà a sapere che Hope e Liam stanno per divorziare, la Fulton avrà un rimorso tale da convincersi a rivelare tutto, ma Zoe la fermerà per l'ennesima volta.

Wyatt, all'oscuro di tutto, sarà certo di aver fatto la scelta giusta lasciando Sally e seguendo il suo cuore.

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, Brooke starà accanto ad Hope in questo difficile momento. A sorpresa, Ridge appoggerà la scelta della giovane Logan, decisa a porre fine al suo matrimonio per far ricongiungere Liam e Steffy. In tutto ciò, ci sarà la presenza importante di Thomas, ossessionato dall'idea di formare una famiglia con Hope e il piccolo Douglas.

Flo e Zoe portano avanti il loro accordo

Stando alle trame americane di Beautiful, Wyatt inizierà a capire che Flo non è serena, sebbene non possa nemmeno immaginare quale sia il reale motivo del suo tormento. Dal canto suo, la giovane Fulton avrà paura di aprirsi con il fidanzato. Se Wyatt scoprisse il fatto che non è la vera madre di Phoebe, come potrebbe ancora fidarsi di lei?

Vista la situazione complicata, Flo si incontrerà con Zoe per esporle i suoi timori in merito al segreto sulla piccola Beth.

La Buckingam farà leva sulla paura della complice di perdere l'amore di Wyatt e così la convincerà a non parlare. Il castello di carte sullo scambio di culle comincerà però a vacillare. Ora ci sono troppe persone al corrente del baby swap: Thomas, Reese, Zoe, Flo e Xander. Possibile che nessuno trovi il coraggio di informare Hope? Ognuno, per un motivo o per un altro, ha comunque un'ottima ragione per tenere la bocca chiusa.

Nelle prossime puntate di Beautiful però, uno di questi personaggi farà un passo falso che porterà la Logan molto vicino alla verità.