La popolare showgirl argentina Belen Rodriguez avrebbe postato nella serata del 19 febbraio una foto su Instagram che lascia i suoi fan sperare sia in arrivo un secondo figlio per lei e il suo compagno, il ballerino Stefano de Martino, ma lei smentisce in un commento "Non sono incinta". Almeno per il momento, dunque, il piccolo Santiago sarà figlio unico.

Cosa è accaduto

Nella serata del 19 febbraio Belen Rodriguez, la popolare showgirl argentina ha caricato sul suo profilo Instagram una foto che poteva destare qualche sospetto fosse in arrivo un secondo figlio per lei e Stefano de Martino: infatti, la donna ha postato una foto di una statua di piccole dimensioni in evidente stato di gravidanza, aggiungendo la didascalia "La vida".

I suoi fan sono andati subito in visibilio, commentando con risposte entusiaste, auguri e felicitazioni la foto della donna sul popolare social: poco dopo, però, la stessa Belen ha risposto agli innumerevoli commenti, dichiarando "Non sono incinta, è una scultura che mi hanno regalato oggi". Non sarebbe in arrivo, dunque, una seconda gravidanza: Belen avrebbe voluto semplicemente esporre il tanto apprezzato regalo al pubblico social.

Belen Rodriguez e Stefano de Martino

Belen Rodriguez e Stefano de Martino si sono conosciuti nel 2012, durante la trasmissione "Amici" condotta da Maria de Filippi: i due, però, al momento del loro incontro erano entrambi fidanzati, rispettivamente con Fabrizio Corona e Emma Marrone, cantante in gara nella trasmissione.

Il primo bacio tra i due, a quanto raccontano oggi, fu nel camerino di Mara Maionchi. Belen e Stefano lasciano i rispettivi compagni e decidono di godersi il loro amore, e nella primavera del 2013 nasce il loro primo figlio, Santiago. La coppia si sposa sei mesi più tardi, il 20 settembre 2013, a Comignago.

Per un anno e poco più la coppia si gode la sua serenità insieme al piccolo, e abbondano le copertine delle riviste, le interviste e le ospitate in trasmissioni.

Nel 2015, però, si vocifera aria di crisi tra i due, e poco tempo dopo viene fuori allo scoperto che i due non vivono più insieme. L'avvocato di Belen, nel dicembre del 2013, conferma la separazione amichevole con Stefano de Martino.

Nel 2016 la donna inizia una relazione con il motociclista Andrea Iannone, la quale termina nel 2018 dopo una lunga serie di tira e molla e varie conferme e smentite sui quotidiani.

Dopo quattro anni, finalmente, il ritorno con Stefano de Martino: ad annunciarlo è stata proprio Belen tramite il suo profilo Instagram con una foto in cui bacia l'uomo e scrive la didascalia "Che tu rimanga per un po' o meglio per sempre". A quanto pare, dunque, non tutti i divorzi vanno a "buon fine".