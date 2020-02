Can Yaman ritorna a far parlare di sé dopo la smentita della sua partecipazione a L'Isola dei Famosi. Da diverse settimane circolavano in rete dei rumor sul suo possibile ingaggio nel celebre reality. Da quando è stata diffusa la smentita è tramontata anche la speranza delle fan italiane di vedere Can Yaman nelle nuove vesti di inviato. L'attore turco, diventato famoso in Italia per aver interpretato Ferit Aslan nella soap 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore', in un'intervista ha rivelato il desiderio di interpretare nuovi ruoli, diversi da quelli fino ad ora interpretati.

Can vorrebbe lavorare in serie tv o film di genere action che però sono poco acquistate all'estero. Al momento l'attore, terminato il servizio di leva, ha deciso di dedicarsi alla Moda.

Can Yaman: dal mondo delle soap alla moda

In una recente intervista riportata sul settimanale Chi, Can Yaman ha raccontato un po' di sé, dei suoi studi, della carriera e di come vive ogni giorno l'enorme successo che lo ha travolto. L'attore è laureato in giurisprudenza e ha anche esercitato come avvocato. La sua passione, però, è la recitazione e negli ultimi anni ha preso parte a diverse produzioni come 'Dolunay' (in Italia 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore'), ed Erkenci Kus, ancora inedita nel Belpaese e in attesa di essere trasmessa su Canale 5.

Can ha raccontato di aver accettato di lavorare nelle soap e nelle commedie romantiche perché sono apprezzate anche all'estero e vengono esportate più facilmente. Al contrario, le serie tv d'azione o i thriller - in cui vorrebbe recitare - non sono acquistate fuori dalla Turchia. L'attore ha dichiarato che per il momento si dedicherà alla moda collaborando con Desa, l'azienda turca che curava il suo look in Bitter Sweet.

Lo stupore di Can Yaman di fronte alla sua popolarità in Italia

Can Yaman era quasi sconosciuto in Italia quando nel mese di giugno 2019 Canale 5 decise di trasmettere Bitter Sweet, una soap turca in cui l'attore era protagonista insieme ad Özge Gürel, un'attrice già apprezzata nella tv italiana con la serie 'Cherry Season - La stagione del cuore'. Can è diventato popolarissimo nel Belpaese proprio grazie a Bitter Sweet e l'attore ha ammesso di essere felice dell'accoglienza ricevuta e, allo stesso tempo, si è detto stupito del grande successo riscosso dalla soap fuori dalla Turchia.

Le numerose fan che lo attendevano in aeroporto o fuori dall'albergo quando è giunto in Italia hanno piacevolmente sorpreso l'interprete di Ferit Aslan che è stato anche recentemente ospite nel programma 'C'è posta per te'. Al pubblico italiano, deluso per la mancata partecipazione a L'Isola dei Famosi, non resta che attendere il ritorno dell'attore sul piccolo schermo con Erkenci Kus. Da mesi si vocifera che la serie sia stata acquistata da Canale 5 e che probabilmente debutterà in tv quest'estate.