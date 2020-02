Sabato 29 febbraio, andrà in onda in prima serata su Canale 5, una nuova puntata del people show 'C'è Posta per te' condotto da Maria De Filippi. L'appuntamento di questa settimana sarà come sempre ricco di storie emozionanti e di importanti personaggi, che interverranno come ospiti.

Pio e Amedeo chiamano Stefano De Martino e Belen Rodriguez

In particolare, nel corso della prossima puntata di C'è posta per te saranno ospiti il ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino, e la showgirl argentina Belen Rodriguez. La coppia verrà convocata in studio dal duo comico pugliese, formato da Pio e Amedeo.

Questi ultimi vorranno sicuramente parlare con i coniugi per invitarli a partecipare economicamente, a qualche nuovo loro progetto. Proprio per questo motivo, i comici hanno chiesto l'aiuto del popolare programma delle De Filippi.

La prima volta che Pio e Amedeo incontrarono Stefano e Belen

Inoltre, c'è da dire che i due avevano già interagito con il napoletano e l'argentina durante le registrazioni di Emigratis, trasmissione che vedeva Pio e Amedeo protagonisti su Italia 1. Però all'epoca il ballerino e la showgirl erano separati, in quanto Belen era ancora legata con il pilota Andrea Iannone.

Quindi proprio per questo motivo i genitori di Santiago De Martino parteciparono alle registrazioni del programma separatamente. Pio e Amedeo riuscirono ad intercettare la sorella di Cecilia Rodriguez, mentre era in viaggio con il compagno dell'epoca. Invece, De martino fu raggiunto in spiaggia, e raccontò ai due alcuni aneddoti sul suo matrimonio con l'allora ex moglie.

I precedenti del duo comico a C'è posta per te

Il profilo ufficiale Instagram di C'è posta per te ha anticipato quanto accadrà nella puntata di sabato. In particolare, Pio e Amedeo saranno accompagnati da Gabriele Greco, fratello di Amedeo. Il giovane aveva già partecipato al people show di Mediaset, quando i comici invitarono Mario Balotelli. In quell'occasione, il calciatore accettò di contribuire all'acquisto di una macchina, da regalare al giovane neopatentato Gabriele.

Quasi sicuramente, anche l'invito di questa volta avrà uno scopo simile a quello ottenuto in precedenza con Balotelli. Inoltre, c'è da aggiungere che la convocazione a Cè posta per te è arrivata a quasi un anno dal ricongiungimento di Stefano e Belen. Resterà da capire quale sarà la richiesta dei due, e quanto costerà al ballerino e alla showgirl andare incontro alle divertenti richiesti dei due pugliesi.

Anche Higuain ospite del people show

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non saranno gli unici ospiti della puntata di sabato 29 febbraio di C'è posta per te. Infatti prenderà parte al programma anche il calciatore argentino Gonzalo Higuain, ex del Napoli e attuale attaccante della Juventus.

L'account ufficiale Instagram del people show ha annunciato che 'Il pipita' sarà l'ospite d'onore di Maria De Filippi. Inoltre c'è da aggiungere che non è la prima volta che un calciatore bianconero viene inviato a partecipare in veste di ospite al programma tv di Canale 5. Infatti, negli anni precedenti, sono stati ospiti di C'è posta per te: Giorgio Chiellini, Alessandro Del Piero, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Paulo Dybala.