Domenica 16 febbraio andrà in onda in prima serata su Rai 1 la terza ed ultima puntata della fiction 'Come una madre' con protagonista la spagnola Vanessa Incontrada (nel ruolo dell'assistente sociale Angela), Sebastiano Somma e Giuseppe Zeno.

Questa serie televisiva racconta la storia di una donna che ha perso tutto, nel momento in cui le è stato tolto il bene più prezioso che aveva: suo figlio Matteo di nove anni, morto in un incidente stradale. Tuttavia, Angela riscoprirà nuovamente il ruolo materno, quando sarà costretta a fuggire con i figli di una vicina, per tenerli al sicuro dalle tantissime minacce.

Nelle seconda puntata, i tre protagonisti stanno cercando di raggiungere Roma per scappare dagli assassini di Elena, madre dei due bambini e dai servizi segreti che li inseguono ininterrottamente. I tre sono arrivati a Roma e hanno ricevuto l'aiuto dell'ex marito e del suocero di Angela, però quando tutto stava andando per il meglio è stata ribaltata la situazione, in quanto gli inseguitori non avevano nessuna intenzione di desistere e hanno ucciso i due uomini che hanno aiutato i protagonisti.

Arriverà la resa dei conti tra Angela, Bruno e Valentina e i loro inseguitori

Secondo le ultime anticipazioni dell'ultimo appuntamento con la Serie TV, sembrerà tutto perduto per la donna e per i due bambini (Bruno e Valentina), ma improvvisamente giungerà un aiuto inaspettato e insperato di un misterioso uomo che gli troverà rifugio in un posto molto sicuro. Ma nonostante ciò, la donna sarà sempre più convinta che non riusciranno a cavarsela, e che per loro sarà ormai finita.

La Graziani giungerà al tanto atteso scontro finale con gli inseguitori suoi e di Bruno e Valentina e sarà proprio in questo momento che verrà fuori un segreto familiare dei due ragazzini, che era rimasto sepolto per molto tempo. Questo cambierà tutte le carte in tavola e arriverà il momento per la donna e i bambini di scoprire tutta la verità sulla vicenda e sull'omicidio di Elena e fronteggiarla.

Non ci resta che attendere la messa in onda dell'ultimo episodio di 'Come un madre', in onda domenica 16 febbraio alle 21:25 su Rai 1 per scoprire come andrà a finire la storia di Angela, Bruno e Valentina.

Come una madre domina gli ascolti della domenica

Domenica 9 febbraio, la fiction di Rai 1 'Come una madre' ha vinto la gara degli ascolti con 5.034.000 spettatori, pari al 19,9% di share. Infatti, Vanessa Incontrada continua ad essere amatissima e seguitissima dal pubblico italiano che viene sempre più coinvolto dalle serie con protagonista l'attrice spagnola.

Invece, su Canale 5, il programma tv 'Live non è la D'urso' ha registrato una lieve crescita con il 16,7% di share, grazie alle ospitate di Morgan e Nina Moric, ma ha comunque perso la sfida con Rai 1 anche questa domenica.

La fiction 'Come una madre' nonostante abbia vinto la gara degli ascolti di domenica 9 febbraio, ha fatto comunque registrare un leggero calo rispetto alla prima puntata del 2 febbraio che era stata seguita da 5.116.275 spettatori, pari al 21,63% di share.