Mentre l'epidemia di Coronavirus continua ad espandersi – anche se fortunatamente i casi di decesso sono quasi del tutto circoscritti nella provincia dell'Hubei, quella dove il virus è esploso – la psicosi collettiva per la paura del contagio sembra viaggiare ad una velocità di gran lunga superiore.

Non a caso sono sempre più numerose le persone che in varie parti del mondo hanno iniziato ad indossare mascherine protettive. Uno strumento il cui scopo primario in medicina è in realtà quello di impedire a chi le indossa di infettare altre persone, più che difendersi da eventuali contagi.

In tanti stanno comunque iniziando a farne uso, soprattutto nei luoghi affollati, come ad esempio aeroporti e stazioni ferroviarie.

Tony Effe con la mascherina in aeroporto

Tra questi anche Tony Effe e Taylor Mega, recentemente tornati insieme dopo una prima relazione nel 2019, durata però soltanto qualche mese. Il trapper romano e l'influencer friulana si trovavano alle Maldive fino alla scorsa settimana. Tre giorni fa, mentre erano in attesa del volo che li avrebbe riportati in Italia, si sono entrambi mostrati via Instagram – vantano tutti e due oltre un milione di seguaci – mentre indossavano le sopracitate mascherine, dando l'impressione di essere a dir poco preoccupati per la situazione.

"È un problema regà, qui la situazione è veramente critica, stanno tutti con queste ca... di mascherine. Sto schivando tutti: cinesi, italiani, russi, americani. Tutti, nessuno mi può toccare, fan.... il coronavirus".

Poco dopo il trapper ha inquadrato un giovane con indosso una mascherina analoga alla sua, aggiungendo poi: 'Stamme lontano chicco'.

Altrettanto preoccupata Taylor Mega: "Non si può mai stare tranquilli – ha spiegato l'influencer via Instagram ai suoi numerosi seguaci – sì lo so che la mascherina che indosso non va bene, purtroppo alle Maldive le avevano soltanto di questo tipo."

Coronavirus: la regione Campania istituisce un numero verde

Mentre il virus continua a diffondersi aumentano i quesiti dei cittadini – soprattutto di tutti coloro i quali non lavorano in ambito sanitario – relativi alle modalità di trasmissione, ma anche e soprattutto all'effettiva pericolosità della malattia.

Domande a cui purtroppo, almeno per ora, è possibile dare solo ed unicamente risposte parziali, dato che essendo la pandemia in fase iniziale, sono ancora pochissimi i dati a disposizione di medici, ricercatori e scienziati.

Per offrire un sostegno alla collettività la Regione Campania ha istituito un numero verde, con lo scopo di fornire informazioni utili sul coronavirus.

Il numero è 800.909.699, sarà concretamente attivo a partire da mercoledì 5 febbraio 2020, dalle 14:00. A rispondere alle domande dei cittadini saranno solo ed esclusivamente medici laureati iscritti all'albo.