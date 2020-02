Nella puntata di ieri 17 febbraio 2020 di Detto Fatto, programma pomeridiano condotto da Bianca Guaccero su Rai 2, si è discusso di scandali e tradimenti delle famiglie reali, tra cui quelli dei Windsor e molti altri. Nel corso della puntata, la padrona di casa ha raccontato un retroscena sulla sua vita sentimentale dichiarando di aver avuto qualche scappatella. La donna, però, non ha reso noti altri dettagli sulla vicenda, affermando che si trattasse di un fatto già conosciuto ai più.

Detto Fatto, la Guaccero parla di un suo tradimento

Oggi, nel salotto pomeridiano di Detto Fatto, Jonathan Kashanian ha chiesto a Bianca Guaccero: "Scatta la domanda che tutti si stanno ponendo da casa: Bianca Guaccero, lei è mai stata tradita?". La risposta della bella padrona di casa è stata piuttosto schietta e diretta: "Io ho sia tradito che sono stata tradita". A tali parole, il collega è rimasto piuttosto incredulo e ha esclamato: "No, io non voglio stare in questo studio! Come hai tradito?

No, dai non mi deludere". Poi, la Guaccero ha affermato: "Allora, di sicuro sono stata tradita perché l'ho saputo...". L'ex gieffino ha poi replicato: "Ma come si fa a tradire una come te? Sei coccolosa e affettuosa". La conduttrice ha risposto dicendo: "È per questo che mi tradiscono!". Dopodiché, Jonathan ha aggiunto: "Ma è soddisfacente! Una volta che un uomo sta bene la mattina e sta bene la notte ed è felice cosa deve tradire?".

Infine, la Guaccero è tornata a parlare della sua vicenda sentimentale da vittima di un tradimento: "Sono stata tradita e basta". Jonathan, non soddisfatto, ha chiesto alla conduttrice se sia stata tradita con la sua migliore amica o con una donna lontana dalle sue conoscenze. La risposta della Guaccero è stata: "Con una lontana". Jonathan Kashanian ha concluso il suo intervento con un'affermazione scottante: "Voglio sapere tutto!

Voglio una super classifica di tutti i tradimenti della Guaccero". La donna ha replicato senza alcuno scrupolo: "Lo sanno tutti tanto, è roba vecchia".

Jonathan stuzzica la Guaccero su un presunto flirt con Fabrizio Moro

Nel corso della puntata di ieri di Detto Fatto, Jonathan Kashanian è tornato a stuzzicare Bianca Guaccero su un argomento che affronta da mesi: il presunto flirt tra lei e Fabrizio Moro. Sabato scorso è ricominciato Una storia da raccontare, programma che la bella conduttrice pugliese presenta con Enrico Ruggeri. Tra i vari ospiti del varietà andato in onda su Rai 1 c'era proprio Fabrizio Moro, il quale ha scatenato una reazione piuttosto particolare in Bianca.

Per questo motivo, Jonathan ne ha approfittato per fare all'attrice pugliese una domanda piuttosto scottante: "Perché non hai mai guardato negli occhi il signor Fabrizio di nome e Moro di cognome?". La Guaccero ha chiuso immediatamente l'argomento dichiarando: "Perché ero concentrata su quello che stavo dicendo sulla trasmissione e su Sergio Endrigo".