Oggi, venerdì 28 febbraio, torna l'appuntamento settimanale con Cake Star, la sfida tra pasticcerie condotta da Katia Follesa e Damiano Carrara. Protagonista di stasera la città di Livorno, con tre pasticcerie in gara, che faranno di tutto per aggiudicarsi il titolo di Cake Star e portarsi a casa un premio da duemila euro.

Cake Star, anticipazioni: in gara tre pasticcerie livornesi

Nella quinta puntata di Cake Star, Damiano Carrara e Katia Follesa arriveranno nella città di Livorno. Come di consuetudine le pasticcerie in gara saranno tre e la prima, la Cerrettini, vede a capo Riccardo.

Il proprietario è un ex ballerino della televisione, che tempo fa ha deciso di lasciare la danza per aprire la sua pasticceria. La sua specialità è preparare "in diretta" le torte durante i matrimoni. I suoi show cooking sono veramente caratteristici.

La gara proseguirà con Luca e la sua pasticceria denominata Manalù. Una bakery dal sapore Internazionale, il nome racchiude la prima sillaba del nome suo e delle sue due sorelle (Manuela, Nadia e Luca, ndr). Oltre ai dolci, il pasticcere dispone anche di un'offerta salata.

Tutta la sua produzione è gluten free.

L'ultima concorrente in gara sarà Federica a capo, insieme a suo marito Sergio, della pasticceria Cristiani. Il loro amore, all'inizio, è stato un po' pieno di contrasti: infatti Sergio è il figlio del pasticciere "rivale" della pasticceria di famiglia di Federica.

Dei tre sfidanti, alla fase finale ne accederanno solo due. I concorrenti conosceranno il nome del primo eliminato presso il Grand Hotel Palazzo di Livorno.

I finalisti, per portarsi a casa il premio da duemila euro, dovranno essere vittoriosi realizzando una torta con questi tre ingredienti tipici della zona di Livorno: il latte di capra, il cocomero della Val di Cornia e l'Alchermes. L'appuntamento è per le 21:20 su Real Time.