La parola chiave della puntata di oggi, mercoledì 19 febbraio, del trono over di Uomini e donne sarà "Marcello". Il cavaliere, infatti, verrà abbastanza discusso per due motivi: la conoscenza con Simonetta e l'arrivo di due nuove dame, di cui una molto giovane (solo 39 anni, ovvero 30 in meno di lui). Come si evolverà la situazione?

Uomini e Donne, anticipazioni: Marcello sta ancora uscendo con Simonetta

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, il cavaliere Marcello sarà perennemente al centro dell'attenzione.

In primis per la sua conoscenza con Simonetta, molto discussa da tutti, soprattutto dal parterre femminile e da coloro che hanno già avuto la possibilità di uscirci insieme. Simonetta ribadirà che Marcello in realtà non è come le sue "colleghe" dame lo descrivono.

Per il cavaliere, però, le sorprese non finiranno qui, infatti arriveranno in studio, solamente per lui altre due dame: Anna Maria e Melania. Quest'ultima, oltre a dichiarare che ha scelto di venire a corteggiarlo perché "le piace tantissimo", è stata abbastanza discussa per i suoi gusti (Tina ha, ironicamente, definito il suo interesse "un'attrazione fatale proprio"), soprattutto per il fatto che ha solo 39 anni.

Cosa deciderà Marcello? Terrà le due donne nel parterre nonostante stia conoscendo Simonetta? L'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.