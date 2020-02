Oggi, lunedì 24 febbraio, inizia una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne. Il sito ufficiale del programma, Witty Tv, non ha ancora dichiarato nulla in merito a ciò che verrà mandato in onda, ma il "continua..." in sovrimpressione, alla fine della puntata di venerdì 21 febbraio, potrebbe far presagire che oggi andrà in onda la seconda parte dello spazio dedicato al trono classico.

Uomini e Donne, anticipazioni: in onda le esterne di Sara

Nel caso in cui andasse in onda il trono classico, verrebbe mandata in onda la seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 25 gennaio, riguardante il trono di Sara Shaimi.

La ragazza, infatti, ha deciso di portare fuori Giovanni, Gaetano e Matteo, ma le esterne non si concluderanno tutte nel migliore dei modi.

Intanto la puntata di venerdì si è conclusa con una discussione a tre tra Carlo, Cecilia e Marianna. Il tronista, infatti, ha deciso di andare a Milano per parlare con la Zagarrigo e questo gesto non è piaciuto per niente a Marianna, che l'ha definito svariate volte "ridicolo". Ci sarà un'evoluzione anche in questa vicenda? L'appuntamento con il dating show è a partire dalle 14:45 su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma online Mediaset Play.