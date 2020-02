Domenica 2 febbraio, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista una nuova puntata di Domenica In. Il programma, condotto da Mara Venier, la scorsa settimana ha ottenuto ottimi ascolti: la puntata ha ottenuto oltre tre milioni di spettatori nella prima parte e 2,9 milioni nella seconda, per uno share complessivo del 18% circa. Molti gli ospiti che si alterneranno sullo storico palco dello show della domenica pomeriggio: tra gli altri è molto attesa l'attrice Vanessa Incontrada, che torna nel programma pochi mesi dopo la sua ultima partecipazione.

La prossima puntata di Domenica In sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Domenica In, la Incontrada presenterà la sua nuova fiction 'Come una madre'

Vanessa Incontrada, dunque, verrà intervistata da Mara Venier. Al centro di questa intervista vi sarà la fiction 'Come una madre', che verrà trasmessa nella prima serata di Rai 1 proprio a partire dal due febbraio. La fiction, che sarà composta da tre puntate, parlerà del dolore di una madre dopo la perdita di suo figlio. La Incontrada vestirà i panni di Angela Graziani, mamma di Matteo, morto in seguito a un incidente stradale.

Per metabolizzare il dolore, decide di rifugiarsi in un piccolo paesino dell'arcipelago toscano. Tuttavia la sua vita verrà sconvolta per l'ennesima volta: la sua vicina di casa Elena, dopo aver affidato i suoi due figli ad Angela, viene assassinata. La protagonista, che assiste all'omicidio, decide così di scappare per mettere in salvo i bambini. Numerosi i fatti che accadranno durante questa fuga: la polizia, infatti, crederà che ad aver ammazzato Elena sia stata proprio Angela e scatterà una vera e propria caccia all'uomo.

Il cast del film è composto dalla già citata Vanessa Incontrada, Simone Montedoro, Katia Ricciarelli, Sebastiano Somma e Giuseppe Zeno.

Domenica In, gli altri ospiti

La conduttrice Mara Venier intervisterà poi Gianluca Grignani; con il cantante si ripercorrerà l'intera sua carriera e la sua vita privata. Grignani si esibirà poi sulle note di 'Tu che ne sai di me', suo nuovo singolo. L'intervista di apertura sarà invece con Iva Zanicchi, celebre cantante italiana (vincitrice di tre Festival di Sanremo) che presenterà al pubblico il suo romanzo intitolato 'Nata di luna buona'.

Altri momenti musicali saranno invece offerti da Arisa (che si esibirà con il duo La Scapigliatura sulle note di 'Incontrarsi un giorno a Milano') e Peppino di Capri (che porterà sul palco il suo nuovo singolo 'Vorrei rivivere'). Un momento molto intenso sarà l'intervista che la conduttrice effettuerà ad Andrea Vianello, ex direttore del TG3 che presenterà il libro 'Ogni parola che sapevo'. Nell'opera Vianello racconta l'ischemia che lo colpì un anno fa, incentrandosi poi sulle cure e l'amore che gli hanno permesso di superare il momento complesso. Infine vi sarà spazio anche per un talk su Sanremo, al via martedì 4 febbraio; a tale spazio parteciperanno Iva Zanicchi, Peppino di Capri, Arisa, Pierluigi Diaco, Pino Strabioli e Nunzia De Girolamo.