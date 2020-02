La settima puntata di Don Matteo 12 intitolata 'Non rubare' andrà in onda su Rai 1 martedì 3 marzo alle 21:30. Una donna verrà assassinata e sarà proprio il protagonista della Serie TV a ritrovare il suo cadavere. In seguito, a Spoleto arriverà la figlia della vittima che svelerà ai carabinieri la ragione per la quale sua madre si trovava proprio nella cittadina di Don Matteo: la ragazza, infatti, racconterà che la genitrice era convinta che qualcuno, sedici anni prima, avesse sottratto la sorella gemella poco dopo il parto.

La vittima quindi si sarebbe recata nella cittadina in provincia di Perugia a causa della figlia scomparsa.

Nella settima puntata di Don Matteo 12 il padre del pm arriverà a Spoleto

Dalle Anticipazioni Tv della settima puntata di Don Matteo 12 sappiamo che a Spoleto arriverà il padre di Marco Nardi. Il maresciallo Cecchini non sarà affatto contento di ciò dato che il genitore dell'amico sembrerà essere molto interessato ad Elisa, la madre del capitano. Eugenio Nardi si rivelerà un uomo colto e affascinante e sarà per questa ragione che Nino deciderà di mettere in atto una strategia per non perdere Elisa.

Elena Sofia Ricci nel cast dell'episodio 'Non rubare'

Nel settimo episodio di Don Matteo 12, come anticipato precedentemente, il personaggio interpretato da Nino Frassica dovrà fare i conti con la gelosia. Il carabiniere, a sua volta, deciderà di far ingelosire la madre del capitano fingendo di avere un flirt con un'altra donna: di chi si tratterà?

La donna che potrebbe far ingelosire Elisa è un'attrice famosa: si tratta di Elena Sofia Ricci (che quindi interpreta se stessa) di passaggio a Spoleto.

Già in precedenza l'attrice aveva preso parte al cast di Don Matteo dato che la Rai aveva deciso di pubblicizzare la fiction 'Che Dio ci aiuti' per mezzo della serie che vede Terence Hill nei panni del protagonista. La Ricci interpretava suor Angela che, con il suo furgoncino, aveva quasi investito Don Matteo.

Il capitano dovrà affrontare i suoi sentimenti

Un altro personaggio che avrà a che fare con problemi sentimentali è quello di Anna.

Il capitano dei carabinieri dovrà far chiarezza dentro di sé e capire cosa prova realmente per Sergio. I due, negli ultimi episodi di Don Matteo 12, si sono avvicinati molto anche grazie ad Ines e nella prossima puntata la situazione si potrebbe evolvere.

Inoltre, come abbiamo potuto vedere dal promo della Rai, Giordie verrà fermato dai carabinieri. Il ragazzo avrà commesso davvero qualche reato o sarà innocente? I carabinieri, con l'aiuto del protagonista, anche questa volta arriveranno alla verità. Per scoprire cosa accadrà non ci resta che attendere la prossima puntata che non andrà in onda giovedì 5 marzo bensì martedì 3 marzo.