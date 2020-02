Don Matteo 12 ritornerà in onda con la quinta puntata giovedì 13 febbraio. Infatti la Serie TV di Rai 1 subirà uno stop a causa della messa in onda del 70esimo Festival di Sanremo, dunque i telespettatori dovranno attendere una settimana prima di rivedere le vicende che coinvolgono il prete interpretato da Terence Hill. Le anticipazioni rivelano che Nada, una giovane ucraina, sarà ricoverata urgentemente in ospedale dopo essere stata investita da un piccolo furgone nel bel mezzo della notte. I sospetti di quello che è accaduto ricadranno tutti sul prete di Spoleto.

Spoiler della quinta puntata di Don Matteo 12: il prete accusato di aver investito Nada

Continueranno anche nel corso della quinta puntata i colpi di scena che lasceranno a bocca aperta gli spettatori di Rai 1. Nel dettaglio, gli spoiler di Don Matteo 12 riguardanti il prossimo episodio in onda, rivelano che la giovane Nada sarà ricoverata urgentemente in ospedale dopo essere stata travolta in pieno da un furgoncino nel cuore della notte. Purtroppo tutti i sospetti dell’incidente ricadranno su Don Matteo, apparentemente alla guida.

Decisamente sconvolta dai risvolti delle indagini, Anna deciderà di prendere in carico il caso svolgendo le investigazioni personalmente. In più, la Olivieri sarà invitata a presenziare alle nozze di una sua cugina dove sarà proprio Sergio ad accompagnarla. Intanto per le vie di Spoleto ci sarà tantissima emozione per l'arrivo del Papa che visiterà la città. In questa occasione, il capitano Cecchini avrà l'incarico di preparare e controllare la sicurezza nel miglior modo possibile, ragion per cui deciderà di fare anche un atto particolare nei confronti del Santo Padre.

Marco prova a riconquistare Anna

Don Matteo, seppur indagato, come al solito darà una mano alle forze dell'ordine per far venire a galla la verità sull'incidente che ha coinvolto Nada. Marco Nardi, invece, proverà in tutti i modi recuperare il rapporto con la sua ex ragazza, ma quest'ultima sarà sempre più vicina a Sergio. Per finire, il legame tra Sofia e Jordi si rafforzerà ulteriormente.

Le puntate in replica streaming

Le repliche di tutte le puntate di "Don Matteo 12" sono disponibili sul sito on demand di RaiPlay che offre ai telespettatori l'opportunità di rivedere comodamente tutte le puntate della serie andate già in onda fino a oggi. Inoltre è possibile scaricare anche l'applicazione completamente gratuita per smartphone e tablet da PlayStore, per gustare la visione anche da tutti i dispositivi mobili.