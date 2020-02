Giovedì 20 febbraio, dalle ore 21:30, tornerà su Rai 1 la serie Don Matteo. Terence Hill, che veste i panni del prete detective più famoso d'Italia, andrà in onda con la quinta puntata dopo due settimane di pausa (dovute prima al Festival di Sanremo [VIDEO] e poi al match tra Milan e Juventus di Coppa Italia): incredibili gli sviluppi della nuova trama dato che sarà proprio lui a finire sotto accusa per il tentato omicidio di Nada, una ragazza ucraina.

Don Matteo, nella prossima puntata Spoleto accoglierà il Papa

Nel corso della prossima puntata la comunità di Spoleto verrà travolta da due fatti importanti; il primo è l'accusa di tentato omicidio ai danni di Don Matteo. Una ragazza ucraina di nome Nada, infatti, viene investita da un furgoncino e viene ricoverata in condizioni gravi all'ospedale; alla guida del veicolo, però, sembrerebbe esserci proprio Don Matteo che finisce tra gli indagati. Il maresciallo Cecchini e la comandante Olivieri saranno chiamati a indagare sul caso.

Nel contempo, però, la comandante Anna sarà impegnata anche sul piano sentimentale: la cugina della donna, infatti, si sposerà e Anna deciderà di andare alla cerimonia non con il PM Marco ma con Sergio. L'altro fatto che mette in subbuglio la comunità del luogo è l'annuncio secondo il quale il Papa verrà in visita in città; i cittadini e le forze dell'ordine si adopereranno ovviamente per cercare di accogliere nei migliori modi possibili il vescovo di Roma.

Infine non mancheranno gli equivoci scatenati dal maresciallo Cecchini; l'uomo, infatti, origlierà una conversazione telefonica in cui Anna dichiarerà di presentarsi al matrimonio con il suo fidanzato. Cecchini crederà che l'uomo in questione sia il Pubblico Ministero Marco, ma invece Anna si riferiva a Sergio. Da questa incomprensione si scateneranno una serie di divertenti eventi.

Nathalie Guetta, interprete di Natalina, ammette che il suo sogno è condurre Sanremo

Negli ultimi giorni Nathalie Guetta, l'attrice che interpreta il personaggio di Natalina in Don Matteo, ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti in merito ai suoi progetti futuri di carriera. L'attrice, che è nelle librerie con il suo primo romanzo intitolato 'Dodici in caso di stress', ha ammesso che il suo sogno sarebbe quello di condurre il Festival di Sanremo: "Il mio sogno nel cassetto? Condurre il Festival di Sanremo insieme a Flavio Insinna e a Nino Frassica. Siamo da prendere tutti e tre insieme, un pacchetto completo.

Sia Terence Hill che Nino Frassica sono due persone squisite, molto simili tra loro. Frassica, però, è molto più giocoso mentre Terence è una persona con un carattere più serio. Girando le puntate di Don Matteo nei panni di Natalina mi diverto sempre moltissimo, cosa che cerco di fare in ogni attività che svolgo nella mia vita".