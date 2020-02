Duffy, dopo un lungo periodo di assenza che dura dal 2011, è riapparsa sui social facendo una confessione toccante. La cantante gallese, nella giornata di ieri, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto corredata da una lunga didascalia. Nel lungo messaggio ha confessato di essere sparita per un bel po' di tempo, in quanto è stata sequestrata, abusata e drogata.

Duffy confessa di essere stata sequestrata

Ieri, la cantante, divenuta famosa per il suo singolo "Mercy" nel 2008, ha pubblicato questa foto sul suo profilo social, corredandola con un lungo messaggio.

Qui sotto il post.

Nel

Duffy inizia questo racconto dicendo ai lettori che non possono nemmeno immaginare quanto tempo abbia impiegato a scrivere questo messaggio. Molte persone si saranno chieste che fine avesse fatto in tutto questo tempo. La sua carriera era giunta ad ottimi livelli, così come la sua popolarità a livello mondiale. La cantante gallese, dopo il successo del singolo "Mercy" del 2008, aveva vinto un Grammy Awards. Le sue tracce si sono perse, poi, nel 2015 e nessuno aveva più avuto sue notizie.

Nessuno in ogni caso avrebbe potuto immaginare la terribile esperienza che stava vivendo la Duffy. La cantante biondissima, racconta inoltre di essere stata contattata da un giornalista ed essere riuscita a raccontare la sua storia solo l'estate scorsa. Questa intervista ha rappresentato per lei una liberazione, in quanto per la prima volta era riuscita a raccontare quanto avesse passato e subito in quei momenti terribili.

Il racconto struggente prosegue poi toccando dei punti delicati. Duffy afferma di essere stata abusata, drogata e rapita per alcuni giorni. Aggiunge inoltre di essersi impegnata molto per sentire ancora i raggi del sole scaldare il suo cuore ed oggi può dire che il sole brilla ancora. A chiunque si chieda perché non ne abbia parlato prima, dice che non voleva far vedere la tristezza nei suoi occhi: "Come faccio a cantare dal cuore se il cuore è a pezzi?"

Nelle prossime settimane verrà pubblicata un'intervista e l'appello ai fan

Duffy prosegue dicendo che nelle prossime settimane verrà pubblicata un'intervista in cui lei stessa, attraverso le sue parole e la sua voce, potrà raccontare meglio quanto accaduto.

Nel lungo post conclude chiedendo ai follower di starle vicino in questo momento e di mostrarle sostegno. Non sono mancati commenti positivi e di vicinanza alla cantante gallese da parte di persone di tutto il mondo. Il post pubblicato ieri ha ricevuto già oltre 132.000 cuoricini e oltre 13.000 commenti. Anche il suo profilo Instagram sta crescendo vertiginosamente, i seguaci della cantante sono già 120.000. Si attende, quindi, la pubblicazione dell'intervista per scoprire nuovi dettagli.