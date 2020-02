Elodie, reduce dall'esperienza appena conclusa del Festival di Sanremo, ha concesso due interessanti video interviste, entrambe pubblicate ieri, 12 febbraio 2020. La prima, per Noisey Italia, è stata realizzata nella borgata di Quartaccio, quartiere popolare situato all'estrema periferia Nord di Roma – in linea d'aria è molto più vicino a Viterbo che al centro della capitale – dove la cantante romana è cresciuta. La seconda intervista è andata invece in onda ieri sera, durante l'ultima puntata de 'L'Assedio', il nuovo programma di Daria Bignardi.

Elodie racconta la sua infanzia a Quartaccio

Elodie – che alla seconda partecipazione a Sanremo si è piazzata al settimo posto della classifica generale – ha avuto modo di raccontare la sua infanzia e la sua adolescenza, vissute in un contesto tutt'altro che facile ed ulteriormente complicato da una situazione familiare non del tutto stabile.

L'ex concorrente di 'Amici' nella parte finale dell'intervista ha anche avuto modo parlare della sua 'Andromeda' – brano scritto e prodotto rispettivamente da Mahmood e Dardust, vincitori della penultima edizione del Festival con 'Soldi' – spiegando come il testo, nonostante non sia stato scritto da lei, parli dell'inizio della sua relazione con Marracash.

Elodie: 'Andromeda parla di una storia agli inizi, è quella tra me e Fabio'

Elodie si è soffermata a parlare della sua relazione e più in generale di quanto il Rap abbia influito sull'ultima fase della sua carriera. Non a caso nella tracklist dell'ultimo album figurano tantissimi esponenti hip hop, come Fabri Fibra, l'immancabile Marracash, Gemitaiz e Gué Pequeno, solo per citarne alcuni.

"Mahmood e Dardust sono miei amici – ha infatti spiegato Elodie – hanno potuto raccontare qualcosa che rappresenta veramente la realtà.

'Andromeda' parla di una storia agli inizi, che poi è quella tra me e Fabio (Marracash, ndr). Mi piacerebbe lavorare con Fabio una volta, vedere come mi vede lui, capire cosa farebbe se fosse me, sarebbe carino ed interessante, no?".

Dopo un siparietto con i genitori di una sua amica d'infanzia, ancora non a conoscenza della relazione con Marracash – "Ma lavora ? È un bravo ragazzo?" chiede infatti uno dei due – l'intervista prosegue con ulteriori dichiarazioni sul rap e 'Marra'.

'Io sono Elodie, poi sono anche la tipa di Marra, rimango comunque una donna forte ed indipendente'

"Io sono Elodie, poi sono anche la tipa di Marra, ma se Marra sta con me evidentemente c'è un motivo. Non mi mette al buio questa cosa, è l'uomo che ho scelto e sono orgogliosa di stare con lui, rimango comunque una donna forte ed indipendente, anche se vengo associata a lui, ma in questo caso mi fa piacere, ne sono orgogliosa. Io ho collaborato con tante persone, soprattutto rapper, che mi hanno insegnato ad essere più me stessa. A dire la verità è stato soprattutto Fabio, mi ha fatto capire che la verità funziona.

Avevo la necessità di raccontarmi davvero, di dire chi sono, da dove vengo. Nel pop tutto questo non c'è, è tutto più patinato, siamo più distanti dalle persone, io ho bisogno di essere più vicina alle persone, i rapper mi hanno insegnato questo".

Elodie su Marracash: 'Quanto è bello'

Nel corso della serata di ieri, 12 febbraio 2020, sul canale Nove è andata in onda un'altra intervista ad Elodie, questa volta concessa a Daria Bignardi, durante cui la cantante romana ha sostanzialmente riproposto il racconto del suo percorso esistenziale fatto a Noisey.

A catturare le attenzioni del web nelle ore successive alla diffusione della chiacchierata sono stati però i minuti finali dell'intervista – non a caso ricaricati sul canale YouTube ufficiale dell'emittente televisiva separatamente dal resto dell'intervista – quando la cantante ha raccontato il primo incontro con Marracash, ribadendo di non aver mai nutrito particolare simpatia per lui prima di conoscerlo per davvero.

Nel momento in cui sul maxi schermo degli studi de 'L'assedio' è comparsa l'immagine del rapper, Elodie si è lasciata andare ad un 'Quanto è bello', che ha suscitato le risate della Bignardi e del pubblico presente.