Sono passati molti anni da quando Emma Marrone e Stefano De Martino si sono lasciati: era il 2012 e tutte le riviste di Gossip non parlavano d'altro che del tradimento che il ballerino e Belen Rodriguez fecero ai danni dell'amata cantante. Oggi, però, il padre del napoletano ha rilasciato delle dichiarazioni inedite su quella storia: secondo il signor Enrico, suo figlio e la "Brown" si sarebbero lasciati per incompatibilità caratteriale e per esigenze diverse e non per colpa della showgirl argentina.

Nuovi retroscena sull'addio tra Emma Marrone e De Martino

A circa otto anni di distanza dalla loro mediatica rottura, Emma Marrone e Stefano De Martino tornano al centro del gossip per le dichiarazioni che una persona vicina al ballerino ha rilasciato alla rivista "Di Più". Sull'ultimo numero del settimanale, infatti, sono riportate le parole del signor Enrico, il papà del conduttore Rai, sulle motivazioni che avrebbero causato la fine dell'amore nato tra suo figlio e la cantante nella scuola di Amici.

Stando a quello che ha detto il napoletano, Belen Rodriguez non centrerebbe nulla con l'addio tra il suo primogenito e la salentina: a causare questa 'chiacchieratissima separazione', secondo l'uomo sarebbero state delle forti incompatibilità caratteriali.

Pare, inoltre, che la "Brown" ai tempi desiderasse sposarsi ed avere dei bambini a breve, mentre il suo fidanzato di allora pensava soprattutto alla carriera e a farsi largo nel mondo dello spettacolo.

L'arrivo di Belen nella vita di Emma Marrone

Riassumendo la versione che il papà di De Martino ha dato a "Di Più", si evince che la storia d'amore con Emma sarebbe terminata perché lei sognava di mettere su famiglia al più presto mentre lui non si sentiva pronto e puntava tutto sulla carriera prima da ballerino e poi da presentatore.

Se il signor Enrico ha "scagionato" Belen Rodriguez dall'accusa che tanti le hanno fatto di essersi intromessa in un rapporto consolidato, i fan della cantante pugliese non la pensano allo stesso modo.

La riflessione che stanno facendo molti dopo aver letto le dichiarazioni del padre di Stefano, è la seguente: se lui non se la sentiva di sposarsi ed avere dei figli con la Marrone nel 2012, come mai l'anno dopo è convolato a nozze con la showgirl argentina e da lei ha avuto un bambino?

È piuttosto impensabile, dunque, che la bella conduttrice Mediaset non centri proprio nulla con la rottura tra il suo attuale marito e la bionda cantautrice.

Emma Marrone ancora single, Stefano e Belen innamorati

Le parole che il signor Enrico De Martino ha detto sul figlio e sulla Marrone in questi giorni, hanno inevitabilmente riacceso l'attenzione del gossip sui due protagonisti di quella storia d'amore da favola nata ad Amici nel lontano 2009.

Dopo essersi presi e lasciati un paio di volte in 4 anni (la cantante ha anche perdonato un tradimento del fidanzato prima dell'arrivo di Belen nella loro vita), nel 2012 Emma e Stefano si sono detti addio definitivamente in diretta Tv.

Il napoletano si è innamorato della Rodriguez durante un serale del talent-show e l'anno dopo ha avuto da lei il piccolo Santiago. La coppia "regina" del gossip nostrano, però, ha vissuto un lungo periodo di crisi: nel 2016, infatti, i coniugi De Martino si sono separati, salvo poi tornare insieme la scorsa primavera dopo un cauto riavvicinamento.

La cantante salentina, invece, ha vissuto due amori famosi dopo l'addio al ballerino: un rapporto di pochi mesi con l'attore Marco Bocci nel 2013 e un tira e molla di circa un anno con l'imprenditore Fabio Borriello tra il 2014 e il 2015.

Sono molti anni, però, che Emma non ufficializza una relazione, risultando perciò single e ancora in attesa del principe azzurro.