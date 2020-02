A distanza di mesi continua la guerra tra Eva Henger ed il fidanzato di sua figlia Mercedesz, Lucas Peracchi. Attraverso un'intervista rilasciata alla rivista Novella 2000, l'attrice italo-ungherese è tornata a puntare il dito contro suo genero; la Henger accusa il Peracchi di tenerla lontana da sua figlia.

Nei mesi scorsi Barbara D'Urso a Live - Non è la D'Urso aveva cercato in tutti i modi di far riappacificare la famiglia. Addirittura la conduttrice Mediaset aveva invitato in ascensore madre e figlia per un chiarimento, al quale poi aveva partecipato anche l'ex tronista di Uomini e Donne.

In effetti in quell'occasione i tre avevano trovato un punto d'incontro, Lucas aveva rivolto le sue scuse ad Eva Henger; ques'ultima, sebbene fosse ancora titubante, aveva accettato.

Eva lamenta la mancata pace con Mercedesz

Durante l'intervista, Eva Henger ha spiegato al direttore di Novella 2000 che in questi mesi non c'è stato verso di fare pace con la figlia Mercedesz. La donna ha rivelato che in questi mesi non ha mai avuto la possibilità di incontrare sua figlia: "Lei è completamente succube di Lucas".

L'attrice italo-ungherese è profondamente convinta che sua figlia non abbia più rapporti con la madre perché sia plagiata dal fidanzato. La 47enne ha sempre avuto un bel rapporto con Mercedesz, per questo soffre molto per la situazione che si è venuta a creare.

A Novella 2000 Eva Henger ha invitato nuovamente Lucas Peracchi a sotterrare l'ascia di guerra nei suoi confronti, visto che in televisione si erano perdonati a vicenda.

In un momento così difficile l'attrice, che ultimamente si sta dividendo tra l'Italia e l'Egitto, sta trovando l'appoggio del marito Massimiliano Caroletti e degli altri suoi figli.

In seguito all'intervista di Eva Henger non è escluso che i due diretti interessati non decidano di replicare. L'ultima volta che la Henger aveva accusato il Peracchi di essere un violento nei confronti di Mercedesz, Lucas si era difeso a gran voce.

Va detto che in questi mesi il personal trainer ha preferito scegliere la via del silenzio, ma le vicende famigliari degli Henger potrebbero finire di nuovo in qualche salotto televisivo.

Mercedesz e Lucas: relazione a gonfie vele

Mentre Eva Henger lamenta il fatto che sua figlia sia succube del suo fidanzato, la storia d'amore tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi prosegue a gonfie vele. I due sembrano non conoscere alcuna crisi; al contrario la figlia dell'attrice italo-ungherese dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi, ha deciso di lasciare una città come Roma per andare a vivere a Castell'Arquato.

Il borgo medievale dove vive la coppia è il paese dove è nato e cresciuto il personal trainer, dunque quella di Mercedesz è una vera e propria prova d'amore nei confronti del suo compagno.