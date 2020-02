Il Festival di Sanremo 2020 è giunto alla serata finale che decreterà il vincitore assoluto della gara musicale. I concorrenti che si esibiranno sono 23, dopo la squalifica di Morgan e Bugo della serata di venerdì e tra i numerosi ospiti ci sarà Biagio Antonacci. Con Amadeus ci saranno Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Francesca Sofia Novello e Mara Venier.

Serata finale del Festival di Sanremo: scaletta dei big in ordine di esibizione

La serata finale del Festival di Sanremo 2020 prevede un lungo spettacolo in cui la gara si alternerà, come gli appuntamenti precedenti, all'intervento dei numerosi ospiti che sul palco dell'Ariston intratterranno il pubblico.

Le esibizioni dei 23 cantanti in gara cominceranno con Michele Zarrillo, seguito in scaletta da Elodie, Enrico Nigiotti, Irene Grandi e Alberto Urso. Successivamente arriverà il turno di Diodato, che nella classifica della quarta serata è arrivato al primo posto per Sala Stampa, Marco Masini, Piero Pelù e Levante. La gara canora proseguirà con Achille Lauro, i Pinguini Tattici Nucleari, il rapper Junior Cally, Tosca e Le Vibrazioni. Poi è prevista l'esibizione di Raphael Gualazzi seguito da Francesco Gabbani, Rita Pavone, Anastasio, Riki, Giordana Angi, Paolo Jannacci ed Elettra Lamborghini.

L'ultimo, in ordine di esibizione, sarà il rapper romano Rancore.

In gara non ci saranno Morgan e Bugo, squalificati dopo l'interruzione della performance di ieri sera, quando il cantautore milanese ha cambiato il testo del brano in concorso, attaccando in diretta il suo compagno.

Ospiti della finale di Sanremo: c'è pure Biagio Antonacci

Gli ospiti attesi sul palco dell'Ariston per la serata finale di Sanremo 2020 saranno Biagio Antonacci, la banda dei Carabinieri, il ballerino Ivan Contini, il gruppo cubano Gente de Zona, il tenore Vittorio Grigolo, Wilma de Angelis e Cristiana Capotondi.

Lo show di Rai 1 sarà aperto dall'esibizione del vincitore della categoria giovani, Leo Gassmann, inoltre vedrà sul palco anche il cast del film "La mia banda suona il pop" ed Edoardo Pesce che presenterà il film tv dedicato ad Alberto Sordi.

La classifica del 70° Festival di Sanremo sarà proclamata dalla somma dei voti utilizzando il sistema misto: il 33% sarà costituito dal giudizio della Sala Stampa, il 34% dal voto dei telespettatori e il restante 33% dalla preferenza espressa dalla giuria demoscopica.

Dalla graduatoria ottenuta, andranno avanti i primi tre e, una volta azzerati i voti, si procederà con una nuova votazione fra essi. Sempre utilizzando il sistema misto, si arriverà al vincitore dell'edizione 2020 del Festival di Sanremo.