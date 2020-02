Fiorello e Tiziano Ferro hanno fatto la pace. I due protagonisti della 70esima edizione del Festival di Sanremo hanno suggellato la crisi con un duetto sul palco dell'Ariston sulle note di "Finalmente tu". Ma non solo: lo showman ha rubato un bacio al cantante di Latina. Lo scorso mercoledì 5 febbraio Tiziano Ferro, stanco di aspettare l’una per salire di nuovo sul palco dell’Ariston, aveva lanciato sul web un hastag “#Fiorellostattezitto”. In poco tempo la frase è diventata virale ed il destinatario della frase non l'aveva presa affatto bene.

Lo sfogo di Rosario Fiorello e la lettera di Tiziano Ferro

Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, Fiorello dietro le quinte dell’Ariston avrebbe minacciato di abbandonare il Festival di Sanremo. Secondo quanto riportato dalle ultime fonti, le cose non sarebbero affatto andate così. Lo showman sarebbe andato su tutte le furie ma, al contempo, la vicenda sarebbe rimasta circoscritta nel backstage. Poco prima della quarta serata del Festival, su Tpi è stata pubblicata un'intervista che Selvaggia Lucarelli ha fatto al comico siciliano.

Fiorello, senza mezzi termini, aveva espresso tutto il suo disappunto per quanto accaduto alla giornalista de 'Il Fatto Quotidiano': “Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa”. Inoltre, il comico aveva confessato di aver ricevuto dei tremendi insulti per 24 ore da parte dei fan del cantante: "Ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti”.

In seguito alle polemiche scaturite dall’hastag lanciato da Tiziano Ferro, il cantante di Latina ha fatto un passo indietro.

L’autore di “Rosso relativo” ha deciso di scrivere una lettera allo showman: “Caro Fiorello mi dispiace se ti ho provocato un dispiacere”. Prima di concludere la missiva, Ferro ha aggiunto: “Sono rammaricato. Torno a fare il cantante”. Il 40enne aveva subito precisato che la sua era una frase ironica, poiché considera Fiorello il re dei comici.

Fiorello perdona e bacia Tiziano Ferro

La quarta serata del Festival di Sanremo è stata ricca di colpi di scena.

In seguito alla lettera di scuse pubblicata da Tiziano Ferro, Rosario Fiorello ha deciso di mettere a tacere ogni tipo di polemica. I due 'bracci destri' di Amadeus si sono ritrovati sul palco dell'Ariston felici e spensierati, come se non fosse mai accaduto nulla.

Durante una gag, il cantante di Latina e il comico siciliano hanno sancito la pace sulle note di "Finalmente tu". Ma non è finita qui: al termine del duetto, Fiorello ha rubato un bacio a Tiziano Ferro. Mentre la scena ha divertito molto il pubblico presente al Teatro Ariston di Sanremo, Ferro ha pensato subito alla reazione di suo marito.

A quanto pare Victor Allen ha pubblicato uno scatto ironico su Instagram ed ha scritto: "E' il mio uomo, giù le mani".