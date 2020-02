Nella casa del Grande Fratello VIP è scoppiato l’amore. Dopo un mese di sguardi, frecciatine e parole non dette il fatidico momento è arrivato: Paolo Ciavarro e l’influencer Clizia Incorvaia si sono baciati. L’intesa tra i due è stata chiaramente palese sin dalla prima settimana di convivenza nella casa. Il bacio tra i due ha, ovviamente, suscitato le reazioni dei social e, tra chi si schiera a favore della coppia e chi invece li attacca, non è passata inosservata una possibile frecciatina lanciata da Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni ed ex marito di Clizia.

L'uomo ha detto che lui vuole essere tagliato fuori da qualunque Gossip, a differenza di altre persone.

Francesco Sarcina ospite a Domenica In

Durante la consueta ospitata a Domenica In, successiva alla finale del Festival di Sanremo, Sarcina ha chiaramente evitato di affrontare argomenti riguardanti la sua vita privata, anche se in molti, nelle sue poche parole, hanno percepito una vera e propria battuta nei confronti della nuova coppia del Grande Fratello VIP: ‘Scusa eh, ma sono già nell’occhio del gossip, ci manca solo questa...

gli altri ci entrano, io mi sono sempre fatto i cavoli miei!’.

Questo ha dichiarato nella trasmissione di Mara Venier. Intanto Clizia, nella casa, dopo la fatidica notte, ha iniziato a pensare a cosa possa essere passato fuori e all’opinione su di lei che adesso ha il pubblico. L’influencer, prima di entrare nella casa, aveva una frequentazione da circa un mese. Da quanto si evince dalle sue parole quel legame non esiste più, in quanto lei avrebbe perso la prova scegliendo Paolo nella casa.

Le reazioni di Paolo Ciavarro dopo il bacio con Clizia Incorvaia

L’imbarazzo tra i due coinquilini, dopo il bacio appassionato, è tanto. I due hanno cercato di nascondere quanto accaduto agli altri concorrenti della casa, ma in tanti hanno già capito che tra loro è accaduto qualcosa di importante. Paolo si è confidato con alcuni dei suoi compagni di avventura riguardo il bacio passionale avvenuto la sera prima.

Con Fernanda Lessa è apparso palesemente imbarazzato. L'uomo ha cercato di evitare di parlare di questo argomento. Con i suoi due amici del cuore in casa, Andrea Montovoli e Pago, si è invece lasciato andare a delle confidenze. Il giovane romano ha rivelato di essere molto contento della situazione che si è venuta a creare perché prova davvero qualcosa di serio per la bionda siciliana. L’unica cosa che lo turba, ha detto, sono le telecamere, in quanto lui non è abituato ad esternare in pubblico i propri sentimenti ed emozioni. Quasi sicuramente, nel corso della prossima puntata del Grande Fratello VIP, si parlerà di questa storia d’amore: i due ragazzi probabilmente verranno tranquillizzati da Alfonso Signorini e avranno così modo di vivere la loro storia d’amore nella casa di Cinecittà.