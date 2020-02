Georgina Rodriguez, giovedì 6 febbraio, è stata protagonista del Festival di Sanremo. La bella argentina ha fatto il suo debutto ufficiale in uno degli eventi più seguiti dal pubblico italiano ed ha raccolto grandi consensi. Georgina ha dimostrato il suo valore e la sua esibizione sulle note di "Roxanne" è stata apprezzata dagli spettatori del festival di Sanremo. Ma le bella modella non si è fatta applaudire solo per quello che ha dimostrato sul palco dell'Ariston ma anche, e soprattutto, per il gesto che ha fatto nelle ore successive alla kermesse canora.

Secondo quanto scrive 'La Stampa', infatti, Georgina Rodriguez avrebbe deciso di devolvere il compenso ricevuto per la sua partecipazione al Festival in beneficenza.

Il grande cuore di Georgina

In queste ore si parla molto del bel gesto che avrebbe fatto Georgina Rodriguez dopo il festival di Sanremo. Infatti, la bella fidanzata di Cristiano Ronaldo avrebbe devoluto 140 mila euro, ovvero la somma ricevuta per la co-conduzione della kermesse canora, all'Ospedale infantile di Torino Regina Margherita.

Georgina è sempre in prima linea quando si tratta di dare una mano e soprattutto ha particolarmente a cuore i bambini che soffrono. Alla vigilia di Natale del 2018, la bella argentina, insieme a Cristiano Ronaldo, decisero di andare in visita proprio al Regina Margherita per portare doni ai piccoli pazienti dell'ospedale. Dunque, Georgina ha dimostrato ancora una volta di avere un grande cuore e di avere una grande sensibilità verso chi è meno fortunato.

Georgina e Cristiano Ronaldo hanno incantato il Festival

A distanza di due giorni dalla partecipazione al Festival di Sanremo di Georgina Rodriguez si parla ancora della sua partecipazione alla kermesse canora. La bella modella è stata apprezzata per la sua spontaneità e anche per la grande generosità dimostrata nel devolvere il suo compenso in beneficenza. Ma in queste ore non si parla solo di lei ma anche di Cristiano Ronaldo.

CR7 ha voluto assistere al Festival per sostenere la compagna e le immagini che lo ritraggono in platea all'Ariston stanno facendo il giro del web. Inoltre, sono stati apprezzati anche i look sia di Georgina che del campione della Juventus. Cristiano Ronaldo, per l'occasione, ha indossato un abito realizzato da Alessandro Martorana. Lo stilista torinese è molto apprezzato dai calciatori e non solo e spesso ha vestito anche Paul Pogba. Lo stesso Martorana, con un post su Instagram, ha condiviso proprio la foto che ritrae CR7 in platea all'Ariston con indosso la sua creazione sartoriale.

Georgina è rientrata a Torino

Dopo aver lasciato l'Ariston, Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno fatto sparire le loro tracce e i paparazzi non sono riusciti a fotografarli dopo il festival. CR7 aveva depistato tutti lasciando il Teatro poco dopo la mezzanotte. Il calciatore della Juventus sarebbe andato in una località vicina a Sanremo. Ma già nella mattinata di venerdì Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno lasciato la Liguria per tornare a Torino, anche perché il fenomeno di Madeira era atteso alla Continassa per allenarsi.