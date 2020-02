Nella serata di lunedì 17 febbraio all’interno del Grande Fratello Vip 4 gli animi si sono infuocati. In seguito allo scontro avvenuto in diretta tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, quest’ultima ha lamentato di essere stata spintonata. Nella giornata di oggi, la showgirl ha chiamato in disparte Paolo Ciavarro e gli ha chiesto come mai non avesse preso le sue difese.

Il confronto tra Antonella Elia e Paolo Ciavarro

Antonella Elia sembra avere accusato il colpo, dopo la lite avvenuta con Patrick.

La ragazza di Non è la Rai ha chiamato in disparte Paolo Ciavarro per un confronto.

La Elia ha lamentato di non aver ricevuto alcuna parola di sostegno da parte del suo coinquilino, visto che i due hanno sempre avuto un ottimo rapporto: “Ieri mentre piangevo, tu stavi dietro di me e non mi hai toccato neanche una spalla.” Secondo Antonella Elia, Paolo avrebbe dato conforto solo a Fernanda Lessa. La showgirl durante il suo discorso ha ribadito, che bisogna stare sempre vicino ad una persona in difficoltà: “Io come essere umano non valgo nulla?

Non valgo una carezza?” A quel punto il 25enne romano ha spiegato, che un gesto di solidarietà nei confronti di un’altra persona deve venire dal cuore. Paolo ha precisato che in quella circostanza ha preferito sostenere la modella brasiliana perché hanno instaurato un bel legame. Inoltre Ciavarro jr ha fatto presente alla sua coinquilina, che durante la puntata Patrick ha chiesto scusa dopo aver capito di avere esagerato.

Ma la 57enne ha controbattuto: “Non mi ha chiesto scusa, ha solo detto che non fa più giochi con me”.

Antonella Elia riprende Paolo, Pago interviene

Antonella Elia non ha affatto digerito la presa di posizione da parte di Paolo Ciavarro. La donna ha rivelato di essersi sentita vittima di bullismo, poiché Adriana Volpe, Andrea Montovoli e lo stesso Patrick l’hanno derisa in diretta nazionale.

Quando la showgirl ha accusato il 25enne di mancanza di coraggio, Paolo ha ribadito il suo pensiero: “Ognuno di noi nella vita fa quello si sente”.

A quel punto la showgirl con molto rammarico ha punzecchiato il suo coinquilino: “Ci sono rimasta tanto male, tu fai parte di quel branco”. Senza troppi giri di parole Paolo Ciavarro allora ha confessato, che ieri durante la lite tutti i coinquilini erano in imbarazzo perché si è andati oltre con i toni: “Si poteva evitare”.

Vedendo in difficoltà Paolo Ciavarro, è intervenuto nel confronto anche Pacifico Settembre. Il cantautore sardo ha cercato di tranquillizzare Antonella Elia dicendole che Paolo ha provato a sedare gli animi. Poi ha precisato: “Lui e Clizia non c’entrano nulla”.