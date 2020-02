All’interno della Casa del Grande Fratello Vip 4 continua a tenere banco il flirt tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Dopo un momento di incertezza, la friulana è tornata a parlare del rapporto instaurato con il suo coinquilino, durante una chiacchierata confidenziale con Paola Di Benedetto. Mentre i telespettatori sognano la prima coppia del reality-show di Canale 5, il primo tra i concorrenti a capire l’intesa tra i due giovani è stato Michele Cucuzza. Il giornalista ha subito incoraggiato Paolo a fare il primo passo con Clizia.

Clizia confessa di essere interessata a Paolo

Clizia Incorvaia, durante una chiacchierata confidenziale con Paola Di Benedetto avvenuta in cucina, è tornata a parlare del rapporto con Paolo Ciavarro. Parlando della propria situazione sentimentale, l’ex Madre Natura ha raccontato alla sua coinquilina quando ha capito di essersi innamorata di Federico Rossi. Poi Paola, ricordando la delicata situazione della Incorvaia fuori dalla casa, ha aggiunto: “Tu ora sei come un leone che si lecca le ferite”.

Nel mezzo della chiacchierata, la Di Benedetto ha chiesto alla friulana se avesse già affrontato l’argomento con il diretto interessato. Allora Clizia ha riferito di essere stata chiara con il concorrente romano: “Gli ho voluto dire che fuori avevo una frequentazione, ma che non ci siamo giurati amore eterno”. A detta della Incorvaia, la reazione di Paolo sarebbe stata piuttosto tranquilla, anche se non si sarebbe aspettato una confessione simile.

Durante la chiacchierata la modella vicentina, senza troppi giri di parole, ha chiesto alla sua coinquilina: “Ti piace Paolo?” A quel punto Clizia ha deciso di svelare i suoi sentimenti: “Mi interessa, ma qui è imbarazzante. Sto cercando di valutare cosa voglio, che sia fuori, qui dentro o nessuno”. Di fronte all’ammissione dell’influencer, Paola Di Benedetto non ha potuto fare che spronare l’ex moglie di Francesco Sarcina a lasciarsi andare.

Paolo Ciavarro è interessato a Clizia: ‘Non lo nascondo, è evidente’

Nei giorni scorsi Paolo Ciavarro aveva confessato ad Antonio Zequila di essere interessato a Clizia Incorvaia. In un primo momento il 28enne romano aveva rivelato alla Rusic che non era scattata l’attrazione fisica. Poi però era tornato sui suoi passi: “Non lo nascondo, è evidente”. La confessione del figlio di Eleonora Giorgi è arrivata dopo un party anni 90’ organizzato dagli autori del Grande Fratello Vip. Per l’occasione Clizia e Paolo erano stati protagonisti di un romantico ballo di coppia sulla note del brano “Mille giorni di me e di te”.

Al termine della canzone, il 28enne si era avvicinato alla friulana e, dopo averle dato un bacio sulla guancia, le aveva sussurrato all’orecchio: “L'ultimo regalo per questa serata perfetta”.