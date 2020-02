Lunedì 10 febbraio è andata in onda la decima puntata del Grande Fratello Vip 4. Alfonso Signorini aveva avvertito tutti i telespettatori del reality-show di Canale 5 che ci sarebbero stati dei veri e proprio colpi di scena. In effetti, nella serata di ieri, è accaduto di tutto: Pago e Serena Enardu sono stati protagonisti di un duro scontro; Michele Cucuzza è stato eliminato dal televoto e Barbara Alberti si è ritirata dal gioco; Antonio Zequila ha incontrato Lory Del Santo per un confronto, Antonella Elia ha chiarito con il suo fidanzato Pietro Delle Piane dopo il presunto tradimento e Pago ha ricevuto la visita di suo fratello Pedro.

Quest’ultimo ha messo al corrente il gieffino di cosa pensa la sua famiglia in merito al ritorno di fiamma con la cagliaritana.

L’incontro tra Pago ed il fratello Pedro

Senza girare troppo intorno alla questione, Pedro ha rivelato a suo fratello che la loro famiglia non è entusiasta dell’entrata di Serena nella casa di Cinecittà. Secondo Pedro, la Enardu sta oscurando il percorso di Pacifico Settembre come uomo e come artista. Allora Pago ha subito tranquillizzato suo fratello, dicendogli che lui è sereno e avere la sua compagna vicino lo fa stare bene.

A quel punto Pedro prima di uscire di scena ha fatto sapere a Pacifico un gesto commesso da Serena lo scorso 21 gennaio: "Lei ha messo dei like a quel ragazzo, che non vuole dire nulla però un po' di buon gusto."

Alfonso Signorini ha chiesto la conferma alla diretta interessata, che nel frattempo si trovava in confessionale ed ha ascoltato tutto. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha negato nulla, al contrario ha ammesso di avere messo dei like al suo ex tentatore perché sono rimasti in buoni rapporti.

Una volta che Serena è uscita dal confessionale ed ha raggiunto Pago e Pedro è scoppiata una lite piuttosto accesa. Pacifico Settembre ha ammesso di non avere gradito: “Non mi piace, per niente”. La Enardu ha cercato di ribadire il suo punto di vista, ma Pedro ha precisato che lui difenderà sempre suo fratello: “Mentre tu dici a mio fratello che lo ami metti questi like, non va bene”.

Lo scontro tra Pago e Serena

Dopo aver messo al corrente Pago della situazione, Pedro è uscito dalla Casa del GF. Serena ha cercato di spiegare al suo uomo che la loro relazione era terminata per altri motivi, non a causa di Alessandro. Pacifico Settembre ha ammesso di aver capito quanto detto dalla sua compagna, ma al contempo è rimasto male per quanto accaduto visto che in passato ha sofferto molto. Poi, Pago ha detto ad Alfonso Signorini: “A lei molte volte manca questa sensibilità e questa è un’altra dimostrazione”.

A quel punto tra i due è scoppiata una lite piuttosto accesa. Il Grande Fratello ha mandato la pubblicità, ma gli altri inquilini hanno assistito allo scontro.

Secondo alcuni testimoni, Serena avrebbe puntato più volte il dito contro Pedro: “Sei una me... Ma che fratello hai?”

Il rimprovero di Alfonso Signorini e le parole di Alessandro Graziani

Una volta rientrati in studio, Alfonso Signorini ha bacchettato Serena Enardu, invitandola a chiedere scusa al proprio compagno. A quel punto la diretta interessata ha replicato in modo piccato, facendo presente che deciderà lei se vorrà rivolgere delle scuse a Pago. La lite tra i due ha scosso molto gli altri concorrenti: Barbara Alberti è rimasta impietrita di fronte a tutto ciò, Clizia invece ha trovato esagerata la reazione della Enardu.

Nel frattempo, mentre nella casa del Grande Fratello saliva la tensione, Alessandro Graziani ha detto la sua sulla vicenda. L’ex tentatore di Temptation Island ha chiesto di essere lasciato fuori da questa storia, poiché non è in cerca di visibilità.