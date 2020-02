Lunedì 17 febbraio è stata trasmessa su Canale 5 la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 4. La puntata è stata molto agitata, in quanto numerosi coinquilini sono stati protagonisti di alcuni botta e risposta piuttosto accesi. Inoltre il televoto ha salvato Fabio Testi, decretato l’uscita definitiva di Serena Enardu dal reality-show. Quest’ultima una volta tornata in possesso dei social si è subita messa in contatto con i suoi fan.

Secondo alcuni telespettatori ora che Pago si trova senza la sua compagna, può tornare a concentrarsi sul suo percorso.

Molti infatti ritenevano che da quando Serena è entrata al GF, Pacifico si sia dedicato solo alla ricostruzione del suo rapporto. A pensarla in questo modo è anche Miriana Trevisan. L’ex moglie di Pago intervenuta questa mattina a Mattino 5, ha sperato che il padre di suo figlio ora torni ad affrontare al meglio il suo percorso.

Le parole di Serena Enardu

Serena Enardu attraverso il proprio profilo Instagram è sembrata piuttosto tranquilla dopo l’uscita dal GF. La giovane infatti è entrata nella casa più spiata d’Italia per recuperare la propria storia d’amore con Pacifico Settembre.

Nelle prime Stories pubblicate dalla cagliaritana, Serena ha dichiarato: “Sono la donna più felice del mondo, perché sono andata al GF Vip per riprendermi il mio amore”.

La Enardu ha ammesso di attendere solamente il ritorno del suo compagno: “Voglio stare solo con lui, non voglio altro”. Serena ha ammesso che all’interno del reality-show è riuscita a trovare la giusta serenità con Pago; i due addirittura sono riusciti ad instaurare un rapporto che prima non avevano: “Mi sento rinata”.

L’appello ai fan

Serena Enardu mentre interagiva con i suoi fan, ha rivolto un vero e proprio appello. La 44enne cagliaritana ha chiesto si proprio follower di sostenere Pacifico Settembre. Questa settimana infatti, il cantautore sardo si trova in nomination con Licia Nunez.

L’ex concorrente del GF ha rivelato che se dovesse essere egoista, vorrebbe che Pago uscisse immediatamente la prossima settimana.

Ma nel suo cuore spera in una salvezza da parte di Pacifico. Secondo la Enardu, Pago è una persona talmente sincera e profonda, che merita di vincere la quarta edizione del Grande Fratello Vip 4.

Tommaso fa una sorpresa alla mamma Serena

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 quando si è parlato di Serena Enardu si è sempre accostato il nome di Pacifico Settembre. L’ex concorrente sarda nella serata di ieri, prima di uscire ha ricevuto una sorpresa speciale da parte di suo figlio Tommaso. L’adolescente ha scritto una lettera a sua madre, spendendo tante belle parole. La sorpresa del 14enne, ha emozionato anche Pago che tra l’altro ha un bellissimo rapporto con l’adolescenza.

Serena Enardu la prima cosa che ha fatto una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia, è stata chiamare suo figlio e starci al telefono fino all’età 5 del mattino. Serena ha sempre mostrato di essere molto attaccata alla sua famiglia, appena arriverà in Sardegna infatti andrà da suo figlio e dalla sorella gemella Elga.