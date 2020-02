Lunedì 3 febbraio su Canale 5 è stata trasmessa la nona puntata del Grande Fratello Vip 4. La puntata è stata ricca di emozioni e colpi di scena, proprio come il presunto tradimento ai danni di Antonella Elia da parte del fidanzato Pietro Delle Piane. Per la precisione su Nuovo è stata pubblicata una foto di Pietro in compagnia di Fiore Argento. I due non erano in atteggiamenti intimi, ma hanno mostrato degli sguardi complici. Sebbene in un primo momento la Elia abbia mostrato una certa calma, durante la notte è stata protagonista di uno sfogo con Pago e Serena Enardu.

Antonella Elia dura su Pietro Delle Piane

Il GF ha dato il compito ad Adriana Volpe di informare Antonella Elia di un presunto tradimento da parte del fidanzato. Il modo in cui l’ex conduttrice Rai ha trattato l’argomento ha fatto breccia nel cuore di molti telespettatori. La Volpe ha cercato di rassicurare la sua coinquilina, tanto da invitarla a non trarre delle conclusioni affrettate.

Antonella Elia in un primo momento è sembrata sollevata dal pensiero che non fosse accaduto nulla di grave al di fuori della Casa più spiata d’Italia.

La donna ha esordito: “Se Pietro mi lascia fa bene, sono più vecchia di lui di undici anni”. In un secondo momento, quando è stata chiamata nella stanza led, è stata piuttosto dura contro il suo fidanzato: “Pietro questa la paghi”.

La concorrente del GF Vip sarebbe rimasta male per il fatto che il suo fidanzato Pietro sia stato paparazzo al fianco di una sua ex fidanzata, non una donna qualsiasi. La Elia ha rivelato ad Alfonso Signorini che lei e Delle Piane avevano stipulato un patto, ovvero quello di evitare di continuare a frequentare i propri ex.

Lo sfogo di Antonella Elia

Al termine della nona puntata del Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia ha dato adito ad un duro sfogo su Pietro Delle Piane. La gieffina durante una chiacchierata confidenziale con Pago e Serena Enardu ha espresso il proprio rammarico per la situazione nella quale è finita: “Perché l’ha vista propria ora?” La Elia ha sperato con tutta se stessa che l’incontro tra Pietro e Fiore Argento sia stato solamente per questioni di lavoro.

Sulla base della presunta paparazzata concordata, Antonella Elia ha esclamato: “Pietro mi dovrà delle spiegazioni”.

Inoltre, l’ex ragazza di Non è la Rai ha confessato che la cosa di cui è venuta a conoscenza per lei è molto sgradevole. Antonella Elia non ha nascosto di essere gelosa del suo uomo: “Se c’è una cosa di cui sono gelosa sono le sue ex”. Infine la gieffina si è presa del tempo per riflettere su questa situazione, poiché è convinta che almeno per il momento gli autori non faranno entrare Pietro Delle Piane nuovamente nella Casa per un confronto.