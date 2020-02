La squalifica di Clizia Incorvaia dal GF Vip 4 continua a tenere banco. L’influencer siciliana ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà nel corso della quattordicesima puntata del reality per le frasi ingiustificabili rivolte ad Andrea Denver. In questi giorni il direttore di Novella 2000 ha svelato un retroscena relativo ad Eleonora Giorgi, la madre di Paolo Ciavarro, che nel programma prodotto da Endemol Shine Italy si è gettato tra le braccia dell’ex moglie di Francesco Sarcina. Ospitato da Barbara D’Urso il 27 febbraio 2020, Roberto Alessi ha fatto sapere al pubblico una confidenza che gli avrebbe fatto la famosa attrice romana sull’eliminazione di Clizia.

Secondo il noto giornalista, l’ex moglie di Massimo Ciavarro sarebbe convinta che le parole infelici dette dalla Incorvaia siano spesso espressione di un’ignoranza radicata.

L’ex moglie di Francesco Sarcina espulsa dal reality condotto da Signorini

In attesa di poter vedere lunedì 2 marzo il nuovo appuntamento serale del GF Vip, un'ex concorrente di questa edizione continua a suscitare polemiche. Si tratta di Clizia Incorvaia che ha dovuto terminare la sua esperienza televisiva nella casa più spiata d’Italia, a seguito di una lite accesa avuta con Andrea Denver dopo una nomination mal digerita.

L’infuencer siciliana quindi si è vista costretta a dire addio al resto del gruppo, ma soprattutto a Paolo Ciavarro, con il quale ha intrapreso una relazione proprio nel Reality Show. Le parole pronunciate dall’ex moglie di Francesco Sarcina, che hanno scatenato un vero e proprio polverone sono state le seguenti: “Sei un Buscetta, io non parlo con i pentiti”. Nonostante le affermazioni di Clizia abbiano sconvolto il web e indignato i telespettatori e il conduttore Alfonso Signorini, il figlio di Eleonora Giorgi non si è ancora ripreso dopo essersi separato dalla donna che pare aver fatto breccia nel suo cuore.

Eleonora Giorgi secondo Roberto Alessi avrebbe approvato la squalifica di Clizia dal GF Vip

Due giorni fa, Roberto Alessi ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata nel salotto di Pomeriggio 5, riguardante l’ex moglie di Massimo Ciavarro che in precedenza ha già criticato le esternazioni di Clizia sui social. Stando a quanto è stato dichiarato dal direttore di Novella 2000, la famosa attrice romana oltre ad affermare di voler molto bene alla Incorvaia perché ama suo figlio ha fatto capire di aver approvato il provvedimento degli autori del GF Vip preso nei confronti dell’ex gieffina.

Secondo il giornalista, Eleonora Giorgi avrebbe commentato l’espulsione di Clizia alla seguente maniera: “Questi ragazzi sono cresciuti un po’ nell’ignoranza di quella che è una situazione gravissima in Italia”. Roberto Alessi sempre nel salotto pomeridiano della D’Urso ha fatto anche notare, che la 33enne siciliana abbia chiesto scusa soltanto quando Signorini l’ha messa al corrente del suo grave errore in diretta televisiva. Ebbene sì, secondo il noto giornalista la Incorvaia non si sarebbe resa subito conto dello sbaglio commesso arrivando ad affermare addirittura: “Quella non è una gaffe ma proprio un vizio ideologico”.

Lo sfogo della Incorvaia sui social dopo essere uscita dalla casa di Cinecittà

Intanto nonostante Eleonora Giorgi nel corso dell’ultima intervista rilasciata aveva dichiarato di non essere sicura che Clizia Incorvaia fosse la donna adatta per suo figlio Paolo ha fatto un gesto che non è passato inosservato, nella giornata di venerdì 28 febbraio 2020. La nota attrice ha commentato con un semplice cuore uno scatto fotografico pubblicato dall’ex gieffina su Instagram, che la ritrae in compagnia della figlia avuta da Francesco Sarcina. L’influencer siciliana invece riguardo alla sua squalifica dal GF Vip 4 si è sfogata scusandosi sui social precisando che si è trattato di un singolo episodio di cui ha preso atto, ma ha anche sottolineato che secondo lei in molti attendevano un suo passo falso.