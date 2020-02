Nell’ultimo appuntamento del famoso programma Grande Fratello Vip 4, trasmesso su Canale 5 lo scorso 31 gennaio, è accaduto di tutto. Molti fan del reality non hanno gradito l’entrata di Serena Enardu nella casa di Cinecittà come nuova concorrente. A far rimanere basiti coloro che seguono lo show condotto da Alfonso Signorini è stata una frase, dal significato oscuro, che si è lasciata sfuggire l’ex tronista durante la diretta televisiva. La 43enne sarda è subito finita nella bufera, dopo aver fatto sapere agli altri concorrenti di aver pagato per poter partecipare al reality.

GF Vip 4: Serena e Pago regalano un momento romantico ai telespettatori

L’ottava puntata del GF Vip 4, che i telespettatori hanno avuto modo di vedere in prima serata venerdì scorso, è stata ricca di emozioni. A catturare l’attenzione del pubblico è stato sicuramente il ritorno di Serena Enardu, che ha rimesso piede nella casa di Cinecittà. Per iniziare Pago è stato invitato da Alfonso Signorini a recarsi nel privé per vedere, tramite un filmato, i momenti relativi alla settimana passata in cui ha pensato alla sua ex fidanzata.

A questo punto il cantante sardo ha riabbracciato nuovamente l’ex tronista di Uomini e Donne: i due sono stati protagonisti di un momento romantico scambiandosi diversi baci. Quando gli inquilini hanno appreso che la Enardu non sarà solo ospite come Valeria Marini ma concorrente a tutti gli effetti, la diretta interessata ha spiazzato pronunciando una frase del tutto ambigua che non è passata di certo inosservata.

L’ingresso della Enardu nella casa del GF Vip indigna il pubblico sui social

Le parole di Serena, infatti, hanno scatenato la dura reazione dei fan del programma sui social. In particolare la 43enne ha avuto modo di conoscere i suoi futuri compagni d'avventura non appena Pacifico è stato mandato in confessionale. L’influencer, precisamente nell’istante in cui il conduttore ha fatto sapere che lei sarebbe rimasta tra le mura della casa più spiata d’Italia, ha affermato: “Ho pagato per entrare, sono la prima concorrente a pagare per entrare al Grande Fratello Vip”.

Alcuni utenti su Twitter si sono ribellati alla scelta degli autori del reality Mediaset in merito all’ingresso di Serena, avvenuto senza il volere del pubblico che tramite il televoto delle prime puntate si era palesemente schierato contro, per non farla rimanere nella casa. In molti quindi hanno considerato l’ultima mossa della produzione del GF Vip sbagliata. Ad intervenire nella questione ci ha pensato anche un ex fidanzato di Serena, che ha espresso il suo parere. Si tratta di Giovanni Conversano, che sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Ricordate non parlo mai a caso. Tutto questo mi puzza, certo di non sbagliarmi”.