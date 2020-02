Due inquilini della quarta edizione del Grande Fratello Vip continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica da qualche settimana. Si tratta di Pago e Serena Enardu, che dopo essere stati distanti dallo scorso settembre hanno ritrovato l’intesa perduta, proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia. L’entrata dell’ex protagonista di Uomini e Donne al GF Vip come nuova concorrente, oltre ad essere stata criticata da tantissimi utenti sui social non ha ricevuto nemmeno l'approvazione dei familiari del cantante.

Stando a quanto si legge su un celebre settimanale, il fratello e l’ex moglie del 48enne sono convinti che l’influencer sarda starebbe rovinando l’avventura di Pago. Sia Pedro Settembre e Miriana Trevisan hanno infatti rilasciato delle dichiarazioni abbastanza forti nei confronti della 43enne sarda. Quest’ultima in particolare ha fatto capire di pensarla in modo diverso, riguardo al ritorno di fiamma tra il padre di suo figlio e Serena.

La famiglia di Pago contraria all’ingresso di Serena nella casa del GF Vip

Il decimo appuntamento serale del Reality Show condotto da Alfonso Signorini e in programma il 10 febbraio 2020, si preannuncia scoppiettante. I protagonisti della nuova puntata saranno sicuramente Pago e Serena, che stanno facendo discutere i fan del programma dopo essersi ritrovati sotto i riflettori delle telecamere. Sul settimanale Spy, nel numero in edicola da domani venerdì 7 febbraio, sono state riportate le dichiarazioni rilasciate da Pedro Settembre e da Miriana Trevisan, il fratello e l'ex moglie del gieffino.

Quest’ultima, dopo aver consigliato al padre di suo figlio di perdonare la Enardu se fosse ancora convinto di amarla, pare aver cambiato idea. Sulla nota rivista, infatti, si legge che la famiglia del cantautore sardo ha attaccato l’ex tronista di Uomini e Donne, accusandola di essere una persona egoista poiché, con il suo ingresso nel GF Vip, ha impedito a Pacifico di viversi questa esperienza televisiva con tranquillità.

GF Vip, Miriana Trevisan: ‘Mio figlio Nicola non guarda più il padre in tv’

Queste sono le parole riportate sulle pagine del celebre magazine dedicato al gossip e pronunciate dal fratello di Pacifico: “Quando Serena è entrata nella casa del GF Vip come concorrente, in famiglia abbiamo pensato subito al cuore di Pago. Mia madre, mia sorella e io conosciamo la purezza e la bontà di Pago, ma sappiamo che, proprio per questo, in una situazione rinchiusa come quella del GF Vip si può perdere la felicità”. Sempre nel suo lungo sfogo, Pedro ha specificato di poter descrivere il comportamento della Enardu con la parola ‘egoismo’.

Ebbene sì, i parenti del 48enne sono contrari alla partecipazione di Serena al famoso reality. Anche Miriana Trevisan ha avuto modo di esprimere il proprio parere sul riavvicinamento tra l'ex tronista e Pago, svelando per la prima volta qual è stata la reazione del figlio. La showgirl ed ex volto di ‘Non è la Rai’ ha raccontato che suo figlio Nicola da quando la Enardu ha messo piede nella casa di Cinecittà c'è rimasto male, perché avrebbe voluto essere la sorpresa del padre.