Oltre a Serena Enardu e Pago Settembre che continuano ad essere al centro del gossip, un'altra ex concorrente del GF Vip 4 ha i riflettori delle telecamere ancora puntati su di sé. Si tratta di Clizia Incorvaia che, dopo la squalifica dalla casa di Cinecittà avvenuta nella puntata dello scorso lunedì, si è mostrata di nuovo pentita per le espressioni fatte contro Andrea Denver. Una volta tornata a casa e dopo giorni di silenzio forzato, l'influencer siciliana, tramite un post pubblicato sul suo account ufficiale di Instagram, ha fatto capire di aver accettato la scelta presa dagli autori del Reality Show nei suoi confronti, ma ha anche affermato queste seguenti parole: “Molti aspettavano un mio passo falso”.

Il duro sfogo della 33enne, ovviamente è stato indirizzato a coloro che in questi giorni le hanno scritto dei commenti poco piacevoli.

Clizia si sfoga su Instagram dopo la squalifica dal GF Vip

La quattordicesima puntata del GF Vip 4, oltre all’ingresso nella casa di Cinecittà di Valeria Marini e Sossio Aruta è stata caratterizzata anche dalla squalifica di Clizia Incorvaia. L’influencer ha fatto i conti con il serio provvedimento del reality show per aver citato in modo sbagliato il nome del pentito mafioso Tommaso Buscetta durante una lite.

Dopo essersi mostrata profondamente pentita in diretta televisiva per le espressioni che ha rivolto al coinquilino Andrea Denver, l’ex moglie di Francesco Sarcina si è sfogata sui social. Non appena è tornata alla sua vita di sempre, l’ex gieffina ha esordito nella seguente maniera sul profilo profilo Instagram: “Le persone vere sono quelle che mostrano se stesse con i propri pregi e difetti. Quelle di cui percepisci la propria anima con le proprie insicurezze, paure, ferite e debolezze.

Insomma che mostrano la bellezza della loro essenza d’animo e il loro essere speciali anche se imperfetti”. Sempre rivolgendosi a tutti coloro che la seguono Clizia, che nella casa di Cinecittà sembra aver trovato l’amore tra le braccia di Paolo Ciavarro, ha ammesso nuovamente di aver sbagliato, affermando che in un momento di crollo e stress ha perso la lucidità che invece ha mostrato di avere in altre occasioni.

Dopo aver ribadito di essersi sentita mortificata, la Incorvaia ha fatto un'affermazione del tutto inaspettata molto probabilmente riferita a chi voleva vederla crollare. L’ex moglie del cantante della Vibrazioni infatti, oltre a dichiarare che secondo lei molti aspettavano un suo passo falso, ha aggiunto dicendo di non riuscire a capire che vita abbiano le persone che nutrono odio per degli sconosciuti.

La Incorvaia dedica i suoi primi post social a Paolo Ciavarro: ‘Ti aspetto torna vincitore’

Intanto, nonostante molti telespettatori del programma prodotto da Endemol Shine Italy non abbiano creduto alle lacrime di Clizia poiché all’origine non si era scusata con Denver, la diretta interessata sta ricevendo il supporto dei suoi fan, che non hanno perso tempo per dimostrarle affetto e sostegno per aver considerato ingiusta la sua espulsione.

Inoltre la Incorvaia, dopo essersi dovuta separare con profondo dispiacere da Paolo Ciavarro con cui ha intrapreso un flirt tra le mura della casa più spiata d’Italia, ha dedicato i suoi primi post proprio al gieffino. L’influencer siciliana sui social ha condiviso sia il video che ritrae l’ultimo bacio che lei e il figlio di Eleonora Giorgi si sono scambiati al GF Vip, sia una foto in cui si trova in spiaggia a Fregene con in mano una birra. Nell'immagine ha inserito la seguente didascalia: “Ti aspetto qui. Torna vincitore”. Nel contempo il 28enne romano è rimasto ancora turbato dall'uscita di Clizia: infatti nel confessionale ha dichiarato che per lui non sarà semplice continuare il suo percorso nel reality senza avere al proprio fianco la sua nuova fiamma.