Da quando Serena Enardu ha messo piede nel famoso reality GF Vip 4 in qualità di nuova concorrente, si sono scatenate delle polemiche sia dentro la casa di Cinecittà che fuori. La furiosa lite avvenuta nel decimo appuntamento serale, tra l’ex tronista e Pago è stato argomento di discussione anche nella trasmissione pomeridiana di Barbara d’Urso. Miriana Trevisan, ex di Pacifico verso cui continua a provare un grande affetto, nello studio di Pomeriggio 5 non si è limitata soltanto a criticare l’errore che ha fatto Serena mettendo dei ‘like’ al tentatore Alessandro Graziani.

La showgirl ha spiegato di non poter far seguire al figlio Nicola il programma condotto da Alfonso Signorini, poiché Pago si sta dimenticando del suo ruolo di genitore a causa dell'influencer sarda.

GF Vip: Pacifico e Serena discutono a causa di un ‘like’ al tentatore Alessandro Graziani

Nel corso della decima puntata del GF Vip andata in onda su Canale 5 il 10 febbraio 2020, l’attenzione dei telespettatori è stata concentrata su Pago e Serena. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto infuriare il cantante che ha ritrovato grazie al suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, per un gesto fatto prima di varcare la porta rossa.

Il 48enne ha perso le staffe dopo aver ricevuto la visita a sorpresa del fratello Pedro Settembre, a cui ha detto di essere convinto di volersi vivere la sua storia d’amore con l’influencer sarda sotto i riflettori delle telecamere. Ad infastidire Pacifico è stato un ‘like’ che Serena ha messo ad Alessandro Graziani, il tentatore che la fece entrare in crisi con il fidanzato durante la partecipazione a Temptation Island Vip.

A mettere in guardia il cantante sardo, riguardo ad alcuni comportamenti sospetti e negativi della Enardu quindi è stato proprio il fratello.

Miriana Trevisan nel salotto di Pomeriggio 5: ‘Pago lo vedo distratto’

Nonostante ciò attualmente tra la Enardu e Pago è tornato il sereno, ma a non gradire per niente la vicinanza dei due è Miriana Trevisan. La nota showgirl in un collegamento con la trasmissione Pomeriggio 5 andato in onda ieri martedì 11 febbraio 2020, si è schierata per l’ennesima volta contro Serena commentando lo scontro che ha avuto in diretta tv con Pago al GF Vip.

Nello specifico l’ex volto di Non è la Rai ha fatto sapere alla conduttrice Barbara d’Urso, che Pacifico non sembra in sé. Per la precisione l’ex cognata di Pedro dopo aver ribadito di aver trovato di cattivo gusto gli apprezzamenti che la Enardu ha rivolto ad Alessandro Graziani, sia per uomini e donne ha pronunciato queste seguenti parole: “Pago ha perso di vista il ruolo di padre, lo vedo distratto da questa storia". Inoltre, Miriana ci ha tenuto a precisare che l’attuale situazione potrebbe influire su suo figlio Nicola, nonostante abbia un bellissimo rapporto con il padre. Sempre nel corso della sua lunga intervista la Trevisan ha espresso di nuovo il suo parere su Serena, specificando di averla vista di buon occhio soltanto quando ha chiesto scusa pubblicamente a Pacifico.

Infine anche Barbara d’Urso ha detto la sua sul rapporto tra Pago e la Enardu nella casa del GF Vip, facendo sapere al pubblico e alla stessa Miriana che spesso legge su Twitter che il cantante sardo è considerato come una sorta di zerbino, e di sperare che il figlio Nicola non venga mai a conoscenza di tali offese.