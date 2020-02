Dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4 come nuova concorrente, Serena Enardu ha trascorso delle notti in dolce compagnia. L’ex tronista sarda ha condiviso lo stesso letto con l’ex fidanzato Pago, dopo mesi dalla fine della loro storia d’amore durata sette anni. La 43enne sarda e il cantante hanno dormito nella stanza in cui risiedevano Clizia Incorvaia e Rita Rusic, prima che quest’ultima fosse eliminata. I video diffusi sui profili social del Reality Show lasciano poco spazio all’immaginazione, facendo presupporre chiaramente che tra i due ex protagonisti di Temptation Island Vip sia scoppiata la passione.

Nonostante sia tornato il sereno tra lui e la sua amata, l’artista sardo nel daytime di oggi, 3 febbraio, ha messo un freno. Pacifico, dopo aver ammesso di essere felice, ha affermato di non aver ancora superato tutte le sue paure. Scendendo nel dettaglio, il 48enne non ha nascosto il timore di poter soffrire di nuovo, dopo quanto accaduto nel programma estivo Mediaset delle tentazioni.

GF Vip: Serena Enardu disposta a sposare Pago per non perderlo

Il 31 gennaio, su Canale 5, i telespettatori del GF Vip 4 hanno assistito ad un momento molto emozionante.

A tenere incollati sul piccolo schermo milioni di fan è stato l’ennesimo incontro tra Pago e l’ex fidanzata Serena Enardu. Per cominciare il cantante sardo ha avuto modo di vedere, tramite una videoclip, i momenti in cui ha continuato a parlare dell’ex tronista sarda, a cui si sente ancora molto legato. La 43enne, dopo aver riabbracciato il suo ex fidanzato, è rimasta nella casa di Cinecittà come concorrente, nonostante nella seconda puntata non abbia ricevuto l’approvazione del pubblico da casa attraverso il televoto.

Prima di varcare per la seconda volta la fatidica porta rossa, Serena ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate sul magazine di Uomini e Donne di cui Pago non è ancora a conoscenza. Sulle pagine della nota rivista l’ex tronista, oltre ad affermare di aspettare Pago quando concluderà la sua esperienza televisiva con la speranza che avrà le idee più chiare, ha aggiunto che con la paura che ha di perderlo lo sposerebbe subito.

Il cantante sardo e la Enardu passano la notte insieme nella casa del GF Vip

Pago e Serena hanno recuperato il tempo perduto trascorrendo la notte insieme, nella stanza in cui dormivano Clizia e Rita Rusic. Pacifico e l’ex fidanzata si sono scambiati baci e carezze sotto le coperte: dalle immagini diffuse in rete, inoltre, l’artista sardo è sembrato particolarmente felice di aver ritrovato la donna che non ha ancora smesso di amare. Intanto Serena continua ad essere presa di mira dal popolo del web visto che molti utenti, oltre a non accettare la sua presenza nel reality, l'hanno considerata poco partecipe alla vita della casa più spiata d’Italia.

Intanto Giovanni Conversano, ex della Enardu, non ha perso l’occasione per lanciare una nuova frecciatina ai due ex protagonisti di Temptation Island Vip. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, per l’ennesima volta, ha fatto capire che l’obiettivo della 43enne sarda sia quello di ottenere visibilità mediatica, scrivendo sui social: “E vissero tutti felici e contenti”.

GF Vip 4: Pago teme di poter soffrire di nuovo a causa della sua ex fidanzata

Pur avendo trascorso dei momenti di grande intimità con Serena che sono stati addirittura censurati dalle telecamere del GF Vip 4, il cantautore sardo continua ad avere ancora parecchi dubbi.

Per la precisione Pago, dopo aver riflettuto a lungo, ha svelato le sue preoccupazioni in confessionale, pronunciando queste seguenti parole: “Chi mi dice che tra tre mesi non si ripropone la crisi? Non voglio ripassare quello che ho passato. Non voglio stare più così male”. Anche la Enardu, durante i primi giorni di permanenza nella casa del GF Vip, ha avuto modo di sfogarsi con le altre inquiline, sottolineando che lei e Pacifico hanno partecipato al Temptation Island Vip già con diversi problemi. Inoltre, l’imprenditrice sarda ha tenuto a precisare che, pur essendosi avvicinata pericolosamente al tentatore Alessandro, non ha mai tradito il suo fidanzato.