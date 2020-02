Salvo Veneziano è stato protagonista di un’intervista radiofonica per Radio Radio nel programma 'Non Succederà Più'. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, nel programma condotto da Giada Di Miceli, ha raccontato ancora una volta la sua verità sul caso legato alle frasi volgari nei confronti di Elisa De Panicis. Appena arrivato in radio, la Di Miceli ha fatto sapere a Salvo che secondo lei è stato fatto un eccessivo processo mediatico su Canale 5. Sulla base di questa premessa, l’ex concorrente siciliano si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

In merito ad Elisa De Panicis, Veneziano ha spiegato di essersi pentito per i commenti sulla sua coinquilina. Il pizzaiolo ha fatto sapere che se Elisa si è sempre preoccupata del giudizio di suo padre, allora dovrebbe preoccuparsi anche delle foto che pubblica sui social network. Prima di concludere il capitolo legato alle frasi volgari, Salvo ha puntualizzato che la De Panicis lontano dalle telecamere non è mai stata arrabbiata con lui: “Spettacolo è spettacolo. Quando si spegne la telecamera, non dicono più niente”.

L’affondo ad Alfonso Signorini e agli autori del GF

Durante l’intervista a Radio Radio, Salvo Veneziano ha lanciato una vera e propria stoccata nei confronti di Alfonso Signorini e degli autori del Grande Fratello. Secondo l’ex gieffino, il comportamento del conduttore del reality-show di Canale 5 è sempre stato ambiguo: in pubblico Signorini ha condannato Salvo per le frasi pronunciate nel tugurio, mentre nei camerini il conduttore avrebbe regalato un forte abbraccio al concorrente siciliano.

Per quanto riguarda gli autori del GF, Veneziano ha confessato che al momento del provvedimento si erano mostrati tutti dispiaciuti con lui. “Dopo però ci hanno marciato sopra”, ha affermato il siciliano. L’ex concorrente del reality-show sarebbe convinto che il processo mediatico sia solo una trovata per aumentare lo share. Salvo Veneziano, infatti, sarebbe sicuro che i picchi più alti del programma siano arrivati grazie alla sua malefatta.

Barbara Alberti: secondo Veneziano andava squalificata

Da quando Salvo Veneziano è stato espulso dal Grande Fratello Vip 4 sembra non darsi pace. L’ex gieffino sul proprio profilo Instagram chiede a gran voce lo stesso trattamento nei confronti degli altri concorrenti. Veneziano infatti è convinto che Barbara Alberti merito la squalifica dal reality a causa delle frasi pronunciate nella Casa. A finire nel mirino del web e di Salvo Veneziano, per ultimo sarebbe la frase al veleno dell’intellettuale rivolta a Wanda Nara.

Salvo critico sull’ingresso di Serena Enardu

Prima di concludere l’intervista radiofonica a 'Non Succederà Più', Salvo Venezia ha lanciato una nuova frecciatina al veleno nei confronti di Serena Enardu.

L’ex concorrente siciliano è sempre stato contrario ad un ipotetico ritorno di fiamma tra Pago e la sua ex compagna. Mentre per il cantautore sardo, Salvo ha utilizzato delle belle parole, non ha fatto altrettanto sulla cagliaritana: “Il problema non è lui. È la signora, che è lei, Serena”. Secondo il pizzaiolo l’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe solo in cerca di visibilità.

Infine, Salvo Veneziano ha criticato l’ingresso della sarda come concorrente al reality-show. L’ex gieffino ha ricordato che il pubblico aveva votato per non fare entrare la Enardu nella Casa: “Il pubblico sovrano non conta più nulla.

Lì si fa entrare chi vuole e si fa uscire chi vuole, non avete ancora capito”.